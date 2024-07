video suggerito

Djokovic emoziona Kate Middleton a Wimbledon: le parole sussurrate commuovono l'Inghilterra Novak Djokovic ha rivelato il contenuto della chiacchierata con la principessa del Galles dopo la finale di Wimbledon persa contro Alcaraz.

A cura di Marco Beltrami

La finale di Wimbledon si è rivelata amara per Novak Djokovic, battuto agevolmente da Carlos Alcaraz. Il tennista serbo si può consolare con la stima mostrata nei suoi confronti dalla Principessa del Galles, che con un labiale durante il match ha dimostrato il suo gradimento tennistico per Nole, considerato il favorito. E il numero 2 del mondo ha ricambiato spendendo parole molto belle nei confronti di Kate Middleton durante la premiazione.

Kate Middleton e la premiazione a Djokovic dopo la finale di Wimbledon

Djokovic è di casa sul campo centrale dell'All England Club e per la seconda volta di fila si è dovuto accontentare del premio per il secondo classificato. Un trofeo consegnatogli appunto proprio dalla moglie dell'erede al trono William, principe del Galles, in qualità anche di rappresentante della famiglia reale. I due oltre ai sorrisi si sono scambiati anche alcune parole in campo.

Cosa ha detto Djokovic a Kate dopo la sconfitta con Alcaraz

Dopo il match Nole ha rivelato di aver manifestato alla principessa del Galles la sua soddisfazione nel vederla in buone condizioni dopo i gravi problemi di salute. Kate infatti dopo un intervento chirurgico addominale a gennaio, ha scoperto di essere affetta da un cancro, che l'ha costretta alla chemioterapia preventiva. Il sette volte campione di Wimbledon infatti ha dichiarato: "È stato ovviamente un privilegio essere di nuovo in sua presenza. Le ho detto che è molto bello vederla in buona salute. Sembra che sia in buone condizioni".

Le parole di Nole alla Principessa del Galles emozionano l'Inghilterra

Parole che sono state molto apprezzate dal pubblico e dalla stampa inglese, con Djokovic che ha poi proseguito: "Ovviamente è una notizia molto positiva per tutti in questo Paese, ma anche per Wimbledon, per i Championships, avere qui Sua Altezza Reale, ovviamente con i suoi familiari. È incredibile. È incredibile il supporto che hanno dato nel corso degli anni a questo torneo. So che lei e sua sorella giocano a tennis da molto tempo. Quindi rispettano e ammirano davvero il gioco. Capiscono anche il tennis, il che è fantastico. È meraviglioso avere questo tipo di supporto dalla famiglia reale ".