Alcaraz dopo Wimbledon ripeterà il suo rituale salvifico: "Fuga a Ibiza, 2-3 notti con gli amici" Carlos Alcaraz dopo il trionfo a Wimbledon ha spiegato il perché della necessità di concedersi una vacanza a Ibiza per ricaricare le energie.

A cura di Marco Beltrami

Come ha festeggiato la vittoria di Wimbledon Carlos Alcaraz? Il numero due del mondo si concederà nuovamente qualche giorno di rela proprio come accaduto dopo il Roland Garros? La mini-vacanza a Ibiza è diventata all'epoca oggetto di domande in conferenza stampa per Carlitos che non si è mai scomposto. Un argomento su cui è tornato anche dopo il successo nei Championship.

Carlos Alcaraz e la necessità delle vacanze a Ibiza dopo i successi nel tennis

Direttamente da Londra, prima di partire, Alcaraz ha partecipato alla tradizionale intervista a 360 gradi. Ed ecco la domanda su come il fresco campione si goda il relax. La filosofia del 21enne vincitore di 4 Slam è chiara: "Ho ben chiaro che alla fine anche le persone lavorano per qualcosa. Non parlo solo per me, ma in generale. Le persone lavorano per permettersi certe cose e poi godersele con la propria gente. Sono qui e sto vivendo un sogno, per me è pazzesco poter giocare a questo tipo di tornei, poterli vincere, ma voglio anche avere tempo per me stesso".

Alcaraz e il rituale di Ibiza, una necessità imprescindibile

Dare il massimo in campo dunque, ma recuperare nel migliore dei modi. Anche il riposo e il relax sono funzionali alla crescita di un tennista. E poi già Alcaraz dà tutto o quasi per il tennis, quindi giusto anche concedersi un po' al divertimento per quello che un rituale salvifico: "Non voglio sentirmi schiavo del tennis e non avere tempo per me stesso. Quelle piccole fughe a Ibiza, due o tre notti con gli amici per divertirmi, per avere tempo per riposarmi, per avere tempo per me stesso, penso che siano fondamentale e assolutamente necessarie per poi esibirci e tornare in campo con le batterie cariche".

E tutto in compagnia degli amici, senza familiari o agenti (quest'ultimo tra l'altro esternò pubblicamente la sua preoccupazione). Non mancano altri sportivi come il terzino spagnolo Reguilon, con il quale ha vissuto momenti memorabili in vacanza: "Ci conosciamo da diversi anni. Sapevo chi era, ha iniziato a seguirmi, abbiamo parlato un po' al telefono e ci siamo incontrati La prima cena è stata qui, a Wimbledon, lui era qui al Tottenham prima dell'inizio del torneo nel 2022 e da lì abbiamo iniziato a sviluppare un ottimo rapporto e ora è una delle persone più vicine che ho"..