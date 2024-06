video suggerito

Alcaraz imbarazzato da una domanda sfrontata sulla vacanza a Ibiza: non può fare altro che ammettere Alcaraz spiazzato prima della stagione sull’erba è stato sorpreso in conferenza stampa dalle domande sulla sua vacanza a Ibiza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz dopo il trionfo al Roland Garros ha fatto parlare di sé non solo per le sue prodezze in campo. È infatti quasi diventato paradossalmente un caso il meritato relax che il numero 2 al mondo si è concesso a Ibiza in compagnia di amici. Alla vigilia dell'inizio della stagione sull'erba, ecco che Carlitos si è trovato a rispondere in conferenza stampa a domande su quanto accaduto durante la mini-vacanza.

Le vacanze a Ibiza di Alcaraz dopo il Roland Garros oggetto di una domanda impertinente

Tutto è nato dalla preoccupazione dell'agente del tennista murciano sul fatto che il suo assistito fosse solo in compagnia di amici, e sotto gli occhi di tifosi e appassionati pronti magari ad immortalarlo durante momenti conviviali provocando magari danni d'immagine al giocatore. Anche per questo in conferenza ecco la domanda diretta di un cronista, che nulla ha a che fare con il tennis: "Carlos piacere di rivederti, puoi dirci se sei andato in un night club durante le tue vacanze?".

L'imbarazzo di Alcaraz in conferenza stampa prima della stagione sull'erba

Grande imbarazzo da parte di Alcaraz che si è lasciato andare ad una risata, visibilmente sorpreso dalla questione. Per questo si è limitato a rispondere "sì" senza approfondire poi ulteriormente l'argomento. Piuttosto Alcaraz ha voluto spiegare la necessità di qualche giorno di stacco per ricaricare le energie soprattutto dopo le fatiche del Roland Garros.

Leggi anche Il Santos può fare causa alla Juve per la cessione di Kaio Jorge: è stata ignorata una clausola

Direttamente da Londra, lo spagnolo ha spiegato: "Ho avuto qualche giorno libero e sono andato a Ibiza con un gruppo di amici. Andavo in discoteca e cantavo anche al karaoke. Mi sono divertito, ho apprezzato i miei giorni liberi, è stato un grande momento per festeggiare il Roland Garros e mi sono semplicemente divertito. Come giocatore, ho bisogno di questo genere di cose".

Alcaraz spiega la necessità di rilassarsi dopo le fatiche del tennis

Fondamentale per un professionista esemplare come lui, dopo tanta fatica concedersi un po' di meritato riposo per poter poi rendere ancora meglio in campo: "Ogni giocatore è diverso, ma per raggiungere il mio miglior tennis devo separare la parte professionale da quella personale. A volte ho i miei giorni liberi solo per divertirmi, solo per dimenticare un po' che sono un tennista professionista. È stato un momento davvero utile per me". Discorso chiuso insomma.