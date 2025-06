video suggerito

Carlos Alcaraz racconta “la cosa più folle che ho fatto in vacanza a Ibiza”: una delusione Carlos Alcaraz prima del Queen’s ha parlato della vacanza a Ibiza. Il tennista spagnolo nel dettaglio ha parlato di come stiano cambiando le cose. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz, rigenerato nella mente e nello spirito, è pronto per la sua stagione sull’erba dopo le fatiche del Roland Garros. La mini-vacanza a Ibiza è finita e il Queen’s è ormai alle porte. Le ‘fughe' del murciano, diventate quasi fisiologiche e finite perfino per essere raccontate nel documentario su di lui, hanno catalizzato l’attenzione di tutti. Inevitabile, dunque, il racconto di quanto accaduto in questi brevi giorni di relax, con un Carlitos come sempre sincero e anche un po' "deluso".

Carlos Alcaraz e la minivacanza a Ibiza, cosa ha fatto

Alcaraz ha rivelato di non essersi concesso particolari bagordi, utilizzando Ibiza soprattutto per rilassarsi. Dopo i festeggiamenti a Parigi, dove si è esibito anche cantando pezzi italiani, Carlos è partito con la solita compagnia (presente anche il calciatore Sergio Reguilón) verso la sua meta preferita. Per il tennista, questo ‘staccare la spina' è ormai quasi indispensabile, anche se qualcosa a detta sua è cambiato.

Alcaraz si sente quasi simpaticamente ‘invecchiato', ammettendo di non avere più la stessa energia per scatenarsi: "È diventata una piccola tradizione, ma quest’anno è stato tutto più tranquillo. Sono uscito solo il primo giorno. Sto invecchiando, il corpo non regge più come prima. Mi fa piacere che quest’anno in tanti mi abbiano detto: ‘Vai, stacca un po'. Sono momenti di disconnessione che fanno bene. Magari tra qualche anno non potrò più permettermelo, ma ora servono".

La cosa più folle fatta da Alcaraz a Ibiza

Missione compiuta insomma, con Alcaraz tornato rigenerato "fisicamente e mentalmente". Soddisfatto anche coach Ferrero, che non ha mai smesso di ricordargli che è prima di tutto un professionista: "È stato bello, tre giorni piacevoli. Più che sufficienti", ha sottolineato lo spagnolo. E la cosa più "fuori dagli schemi" fatta durante la vacanza? Lo racconta lui stesso con un pizzico di delusione: "Una sera sono andato a dormire davvero tardi. Quella è stata la cosa più folle. Ovviamente ho fatto anche qualche shot (bicchierino di alcol), ma niente di più".