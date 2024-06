Alcaraz a Ibiza da solo, l’agente è spaventato: “Basta un video di 5 secondi fatto di notte” Alcaraz si è recato a Ibiza per festeggiare la vittoria del Roland Garros, in compagnia solo degli amici. Una scelta che ha fatto preoccupare e non poco il suo agente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Come ha celebrato il trionfo al Roland Garros Carlitos Alcaraz? Con qualche giorno di relax e festeggiamenti a Ibiza, dopo gli immediati momenti di gioia a Parigi, in buona compagnia. Scacciate via le incertezze per i fastidi al braccio, il numero due del mondo ha conquistato il terzo torneo dello Slam della sua carriera e ora può scatenarsi, prima di dedicarsi anima e corpo alla preparazione di Wimbledon. C'è però chi è un po' preoccupato per questo, ovvero l'agente di Alcaraz Albert Molina.

Alcaraz festeggia il Roland Garros a Ibiza, l'agente preoccupato

Quest'ultimo ha esternato la sua perplessità sulla scelta del giocatore, che ha deciso di recarsi da solo in quel di Ibiza. La sua preoccupazione è concentrata sul fatto che Carlitos possa essere travolto dall'entusiasmo, come spiegato a El Partidazo de COPE: "Lui non voleva nessuno. Mi spaventa personalmente, ma non per Carlos. Perché so che il problema è che Carlos è molto nobile. Quindi non mi spaventa lui, ma le persone che può avere al suo fianco. Non parlo dei suoi amici perché sono brave persone".

I timori di Molina su video o foto dei tifosi ad uno scatenato Alcaraz

Molina teme che l'immagine del suo assistito possa essere rovinata da qualcuno che punti a metterlo magari in cattiva luce, approfittando di momenti di relax o divertimento: "Quando ti esponi così tanto fuori, ci sono sempre persone con un telefono che possono registrare qualcosa che può essere preso fuori dal contesto o non può essere la realtà così. Perché alla fine una foto o un video di 5 secondi possono trasmetterti cose che non sono reali, bugie. Ha paura che questo gli accada".

Cosa ha fatto Alcaraz durante la vacanza a Ibiza

Ma cosa ha fatto alla fine Carlos Alcaraz a Ibiza? Il tennista spagnolo si è recato nell'isola delle Baleari in compagnia di alcuni amici, tra i quali anche un calciatore ovvero Sergio Reguilon del Tottenham, i due sono tornati a Ibiza dopo che già nella scorsa annata vissero momenti di relax. In alcuni video si può notare uno scatenato Carlitos cantare in un locale, visibilmente su di giri. Tra i pezzi scelti anche "we are the Champions" per ovvi motivi.

Inoltre in un locale molto popolare si è ritrovato ad essere coinvolto nella festa di una coppia di sposi fresca di matrimonio. Lui e i suoi amici hanno ricevuto l'ovazione dei presenti con tanto di coro "Campione, Campione", e tovaglioli in aria. Molto disponibile poi Carlitos si è concesso ai presenti, con selfie e autografi. Insomma un Alcaraz come non l'avevamo mai visto: anche nei festeggiamenti dunque il giocatore di Murcia si è dimostrato non come tutti gli altri.

