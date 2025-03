video suggerito

Alcaraz sceglie i 5 migliori calciatori della storia e poi se ne pente: “Non riesco a crederci” Carlos Alcaraz ha fatto discutere dimenticando alcuni dei big del calcio mondiale durante un gioco sui social. Poi ha provato a cambiare il tiro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz è anche un grande appassionato di calcio. Il tennista spagnolo reduce dall'eliminazione in semifinale a Indian Wells per mano di Jack Draper, è stato stuzzicato sul pallone con una domanda specifica. Quali sono a suo dire i migliori calciatori della storia? Scelte filo-spagnole per Carlitos che si è reso protagonista di due "dimenticanze" clamorose. Ecco perché poi ha voluto fare un vero e proprio dietrofront.

Alcaraz ha scelto i cinque migliori calciatori della storia

Il numero tre del tennis mondiale ha dovuto selezionare quelli che a suo dire sono i più grandi giocatori di calcio della storia. Da tifoso del Real Madrid, si può dire che il murciano è stato di parte. Il primo nome fatto è stato quello di Cristiano Ronaldo. Poi ecco altri due grandi protagonisti della storia delle merengues ovvero Sergio Ramos, e Luka Modric. A sorpresa, e dimostrando grande sportività, ecco la citazione di due grandi rivali dei Blancos, icone del Barcellona.

Carlitos dimentica Maradona e Messi

Alcaraz ha scelto prima Ronaldinho, spiegando: "Non l'ho visto giocare molto, ma da quello che sento e da quello che ho visto nei video", e infine Neymar. Carlos e l'attaccante rientrato al Santos, sono legati: "È un buon amico". In tanti però di fronte a questa cinquina non hanno potuto fare a meno l'assenza di alcun grandissime stelle del calcio, in primi Messi e Maradona.

Dopo che il video è stato condiviso sul canale Instagram overtimetennis, lo stesso Alcaraz è tornato sui suoi passi e con un commento ha fatto mea culpa, dimostrandosi pronto a cambiare le carte in tavola: "Non riesco a credere di aver detto quei 5 dimenticando Messi e pochi altri potrei scegliere 5 diversi in questo momento". Chissà chi avrebbe scelto in seconda battuta il tennista lo spagnolo, protagonista di questa piccola gaffe.