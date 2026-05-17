Ruud esalta Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia: “Nel calcio la storia è diversa”

Il tennista norvegese dopo la finale di Roma ha esaltato Sinner e il tennis italiano, celebrando il lavoro della federazione. Ruud poi però ha fatto una battuta calcistica sottolineando le differenze tra l’Italia e la Norvegia.

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Casper Ruud ha giocato una splendida partita, ma l'ha persa contro un super Sinner che nella finale di Roma si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4. Il tennista norvegese dopo l'incontro ha mostrato tutta la sua signorilità, è stato premiato con applauso prolungato. Dopo aver elogiato il movimento tennistico italiano, ha però parlato di calcio, ricordando che nel calcio lo scenario è diverso con la Norvegia ai Mondiali e l'Italia fuori.

Ruud ha strappato applausi sinceri a Roma

Ruud è un gentleman della racchetta, è un uomo perbene che ogni concorre allo Stefan Edberg Awards, il premio per il tennista più corretto del circuito. In più ha un grande rapporto di amicizia sincera con Jannik Sinner. Considerato questo era ovvio che le dichiarazioni sarebbero state al miele tra i due. Ruud quando si è presentato al microfono ha ricevuto degli applausi, giustamente, che sono stati infiniti. Qualcosa che a memoria non si ricorda. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella gli ha detto qualcosa per complimentarsi.

Le belle parole per Sinner e il tennis italiano

Dopo il discorso di rito il numero 25 della classifica ATP ha voluto aggiungere due parole per il grande lavoro della Federtennis, che lunedì potrà fregiarsi di avere quattro dei primi sedici tennisti al mondo. Binaghi, il presidente, che era al suo fianco, ha apprezzato e non poco: "Volevo concludere il mio discorso facendo i complimenti alla Federazione Italiana per il lavoro svolto. Non solo per Jannik che sta facendo cose incredibili. ci sono davvero così tanti giocatori forti, un numero incredibili di atleti e atlete".

Lo sfottò all'Italia che non è ai Mondiali di calcio

Gli applausi sono ripresi dopo quelle parole, poi però con il sorriso e il suo garbo ha tenuto a ricordare che nel calcio è tutto diverso. La Norvegia giocherà i Mondiali, l'Italia no. Gli Azzurri vennero sconfitti da Haaland e compagni nelle due partite di qualificazione (3-0 lo scorso giugno e 1-4 a Milano lo scorso novembre). La battutina l'ha servita così: "Norvegia-Italia a calcio è un po’ diversa”, ricordando quanto successo nelle qualificazioni ai Mondiali: "Scusate, ma quando si perde con la Norvegia si può fare qualche battuta".