Sinner: “Quando vanno su di me non c’è problema, invece sulla mia famiglia dà un po’ fastidio”

Jannik Sinner ha parlato della pressione soffocante di tifosi e media, spiegando che lo infastidisce quando preme sulla sua famiglia e non su di lui.

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Jannik Sinner avanza agli ottavi del torneo ATP 1000 di Roma triturando il malcapitato Alexei Popyrin e martedì affronterà nel derby italiano il sorprendente Andrea Pellegrino. Il numero uno al mondo in questa sua permanenza capitolina è letteralmente soffocato dall'amore dei tifosi italiani, un abbraccio che riesce a gestire abbastanza bene, pur essendo come sappiamo una persona molto attenta a tenere ben circoscritta la sua sfera privata. Sinner tuttavia confessa di provare invece "fastidio" quando le attenzioni sono puntate in maniera eccessiva sulla sua famiglia, ovvero i genitori Hanspeter e Siglinde e il fratello Mark.

I genitori di Jannik Sinner in tribuna al Foro Italico durante il match vinto con Popyrin

L'occasione di parlare della questione è data a Jannik da una domanda postagli nella conferenza post vittoria sull'australiano, ovvero se gli pesa tutta questa attenzione nei suoi confronti: "No, credo che è una cosa bella – risponde il 24enne altoatesino – Non è che è arrivata tutta in un momento, è sempre andata crescendo. Io credo che la prima volta che è arrivata è stato quando ho vinto il primo Slam in Australia (gennaio 2024, ndr), poi da lì ha cambiato un pochettino l'Italia".

"Io gestisco tutto in modo molto naturale, nel senso che sto guardando più su me stesso e sul mio team – continua Sinner, che poi ne approfitta per mandare un messaggio ben preciso a tutela dei suoi cari – Provo a proteggere la mia famiglia, che per me è la cosa più importante. Quando vanno su di me non c'è nessun problema, invece quando vedo sulla mia famiglia forse dà un po' di fastidio. Perché so che non sono persone che cercano l'attenzione, solo quello. Però stiamo vivendo tutto in modo molto naturale. Credo che il successo non mi abbia cambiato, neanche la mia famiglia, quindi siamo persone normalissime".

Sinner saluta il pubblico di Roma dopo la vittoria su Popyrin

Il campione di San Candido è ovviamente ben felice dell'atmosfera molto bella che si respira a Roma in questi giorni: "Mi stupisco sempre che c'è tanta gente a vedere, c'è tanto entusiasmo, però credo che è una cosa positiva. Siamo in tanti italiani e c'è Flavio (Cobolli), c'è Lorenzo (Musetti), tutti gli altri che stanno facendo delle cose molto positive e alla fine siamo un gruppo e cerchiamo di portare l'Italia il più in alto possibile".