video suggerito

Abraham apre, Calhanoglu risponde: il primo derby di Coppa Italia tra Milan e Inter finisce in parità Tutto nella ripresa: con il vantaggio rossonero con Abraham che illude il Milan, poi la risposta dell’ex di turno, Calhanoglu che pareggia i conti. Tutto in bilico in attesa del ritorno fra tre settimane. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche emozioni nel primo derby di Coppa Italia che finisce con la divisione della posta inattesa del ritorno fra tre settimane. Apre le marcature Abraham a inizio ripresa, poi ci pensa l'ex di turno, Calhanoglu a rimettere tutto a posto con un gran tiro da fuori. Risultato giusto, con la qualificazione che resta in perfetto equilibrio.

Ritmi blandi a inizio derby con il Milan che prova la chiave delle verticalizzazioni mentre l'Inter risponde con il solito fraseggio. Il primo a sporcarsi i guanti è Maignan ma le emozioni latitano fino al tiro attorno a metà tempo di Leao che accende la luce ed esalta i riflessi di Martinez. La gara si alza di livello, con i rossoneri che prendono fiducia e provano ad alzare il baricentro. E con il portiere nerazzurro costretto a fare gli straordinari prima dell'intervallo, uscendo in scivolata su Abraham lanciato a rete.

Il vero brivido arriva poco prima dell'intervallo quando ci pensa Thuram ad accendere la miccia. palla perfetta in area a Frattesi il cui colpo di testa è preciso, forte ma centrale, esaltando i riflessi di Maignan che salva lo 0-0. Per poi esultare a inizio secondo tempo quando è proprio il Milan a trovare la rete del vantaggio: giocata perfetta di Abraham che controlla e si libera al tiro con un rasoterra sul secondo palo che brucia Martinez.

La reazione nerazzurra stenta ad arrivare, la scossa non arriva e il Milan coordina le manovre senza alcuna difficoltà. Ci deve pensare con una soluzione personale Hakan Calhanoglu con un tiro dal limite: Maignan non impeccabile sul proprio palo e la palla rasoterra che segna l'1-1 al 65′. Con il risultato in parità la gara si riaccende e il derby entra nel vivo. Ma per poco perché il finale è soporifero: Inter e Milan si accontentano di dividersi la posta in palio, in attesa del ritorno che sarà decisivo fra tre settimane.