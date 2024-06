video suggerito

Carlos Alcaraz scatenato dopo il trionfo al Roland Garros: “Dopo tanti sacrifici bisogna godersela” Il campione del Roland Garros ha confessato candidamente di aver festeggiato con tutti i crismi il successo: “Bisogna goderselo un po’ un titolo così importante”, ha detto Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz vincendo il Roland Garros ha ottenuto il terzo titolo Slam della carriera, terzo diverso, ma soprattutto ha coronato un sogno. Perché valgono tanto anche US Open e Wimbledon ma per un tennista spagnolo vincere a Parigi ha un sapore diverso e il trionfo l'ex numero 1 del mondo lo ha celebrato con tutti i crismi, cedendo anche a qualche vizio a tavola, dove per una volta ha sgarrato, come ha detto candidamente.

Terzo Slam in carriera a 21 anni

A Parigi si era presentato carico di dubbi. Un infortunio al gomito gli aveva impedito di giocare tre tornei sul rosso, a Madrid aveva giocato ma non era stato brillante (ko ai quarti). E invece ha trionfato. Un set perso nelle prime cinque partite, poi due maratone vinte tra semifinale e finale, battendo al quinto prima Sinner e poi Zverev. Con la stagione 2024 che ha preso così in modo definitivo un'altra piega. Secondo titolo stagionale e terzo Slam in assoluto, a 21 anni. Fenomenale.

E ora, prima di tuffarsi nella breve ma intensa stagione sull'erba – l'anno scorso vinse Queen's e Wimbledon – Alcaraz ha celebrato il trionfo di Parigi con la famiglia, il coach Ferrero e il suo staff concedendosi qualche sgarro.

La festa di Alcaraz dopo il trionfo al Roland Garros

Ai canali dell'ATP ha detto: "Ho festeggiato con la mia famiglia, con la gente venuta da Murcia, con i miei amici. Siamo andati a cena fuori e ovviamente ho fatto tutto quello che non avevo fatto durante il torneo e ho mangiato quello che non avevo mangiato. Normalmente sto attento con il glutine, ma ho tolto il piede dall’acceleratore e mi sono lasciato andare un po’. Inoltre dovevamo festeggiare con lo champagne, il momento era quello giusto. Dopo tutto il lavoro, tutti i sacrifici per vincere un trofeo del genere, bisogna goderselo un po’. È qualcosa che sto imparando".

Quindi una forchettata in più a tavola, un bicchiere di champagne e poi quattro salti in discoteca. Alcune immagini postate sui social hanno mostrato Alcaraz fare le ore piccole a Parigi, dove ha cantato anche al karaoke.