Sinner sconfitto da Alcaraz dopo un’epica battaglia da 4 ore: niente finale al Roland Garros Jannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz in un’epica semifinale del Roland Garros. Alcaraz. domenica sfiderà il vincente di Ruud-Zverev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non è riuscito a raggiungere la finale al Roland Garros. Il numero uno del mondo è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz, che si è imposto con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 al termine di una partita meravigliosa. Sinner merita tanti applausi e da lunedì sarà il numero 1 ATP. Alcaraz tornerà in campo domenica con il vincente di Ruud-Zverev.

Sinner spettacolare, si prende velocemente il primo set

Sinner parte alla grande, Alcaraz ci capisce molto poco, e viene travolto da Jannik che in avvio è ingiocabile. Il divario tra i due sembra enorme. Dopo 16′ è 4-0 per l'altoatesino! Lo spagnolo tiene la battuta, fa un break, ma non riesce a riagganciare Sinner che continua colpo su colpo a martellare e dopo 39 minuti e 6-2 per Jannik, che porta a casa un primo set magnifico, vinto anche con una serie di punti favolosi.

Alcaraz sale di livello e vince il secondo set

Nel secondo set Sinner parte fortissimo, fa subito il break è 6-2 2-0. Si pensa possa essere una copia spiccicata del set precedente, e invece Jannik ha un lieve calo fisico e Alcaraz invece spinge come un dannato e giocando benissimo, vince cinque giochi di fila prima di chiudere 6-3, un set pari. Alcaraz continua a spingere e conquista il break nel terzo gioco, si mette sul 2-1 e sembra in quel momento diventare il favorito.

Sinner deluxe e vince il terzo set

E invece, proprio in quel momento, Sinner tira fuori tutto quello che ha e alzando nuovamente il livello vince quattro game consecutivi. Uno dietro l'altro. Con una serie di colpi da circoletto rosso. Da 2-1 Alcaraz a 5-2 Sinner, che sul 5-3 va a servire per il terzo set. Il servizio lo tiene e si porta avanti due set a uno, è 6-3 per Jannik.

Alcaraz in volata vince il quarto set

Il quarto set è di alto livello, entrambi giocano alla grande. Colpi di alta scuola e servizi che stavolta si tengono con regolarità. Quando si arriva sul 4-4, Alcaraz serve con palle nuove e c'è pathos. Il momento può essere decisivo. Carlos tiene il servizio, giocando due punti splendidi. Sinner si porta sul 30-0, ma Alcaraz vince quattro punti in fila e si prende game e set, 6-4. Si va al quinto. Carlos vince due punti magnifici, ma Jannik sbaglia anche uno smash clamoroso.

E dopo 4 ore di lotta conquista la finale di Parigi

Nel quinto set Alcaraz, in avvio, ne ha di più. Tiene il servizio e soprattutto lo strappa a Sinner, che va sotto 3-0. Jannik è stanco, ma non molla di una virgola, ci prova come un ossesso, resta incollato, 4-1 poi 5-2. Il terzo matchpoint è quello buono Alcaraz vince dopo oltre 4 ore di gioco 6-3 al quinto.