Musetti vince a Stoccarda dopo aver urlato frustrato a Koepfer: "Che c*lo, tutta la partita così!" Lorenzo Musetti ha vinto una partita molto complicata a Stoccarda contro Koepfer qualificandosi per i quarti. Non sono mancati anche gli sfoghi, contro la sfortuna.

A cura di Marco Beltrami

Seconda partita sull'erba e seconda vittoria per Lorenzo Musetti. A Stoccarda il tennista italiano ha superato in una partita molto complicata il tedesco Koepfer, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Un match che è stato un rollercoaster di emozioni, con Musetti che ha vissuto anche dei momenti difficili certificati anche da alcune espressioni colorite, come quella in cui ha sottolineato alla sua maniera la "fortuna" del suo avversario. Non proprio una novità.

Musetti contro la fortuna di Koepfer a Stoccarda

Negli ultimi mesi, il giocatore di Carrara ci ha abituato a sfoghi particolari durante le partite, spesso intercettati dai microfoni e rimbalzati poi sui social tra i tifosi. Così è stato anche nella partita degli ottavi di Stoccarda, contro Koepfer che aveva conquistato il primo set al tie-brek, dopo aver annullato anche due set point a Lorenzo. Quest'ultimo non ha nascosto il disappunto per quella che a suo dire è stata la fortuna dell'avversario, sottolineata a gran voce da un "Che culo, è tutta la partita così"‘.

Musetti batte Koepfer e vola ai quarti di Stoccarda

Non è la prima volta che il giocatore di Carrara si lascia andare ad affermazioni di questo tipo durante una partita. Fortunatamente per lui però, la presunta "dea bendata", non lo ha destabilizzato e così il giocatore azzurro è rimasto sul pezzo, riuscendo a vincere il secondo parziale al tie-brek, fondamentale per rimettere il discorso in parità. Nel terzo poi Muso ha sfruttato l'inerzia per chiudere e portare a casa la vittoria con il risultato di 6-3.

Il prossimo avversario di Musetti a Stoccarda

Una prova che può far bene alla fiducia di Musetti, che aveva dimostrato dei segnali di ripresa già al Roland Garros. Ora per lui sfida ai quarti contro uno tra Medjedovic e Bublik, che potrebbe regalare spettacolo. Un test sicuramente più importante per capire le potenzialità di Lorenzo in questo principio di avventura sull'erba.