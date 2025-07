Musetti fuori a Wimbledon, Basilashvili: “Sono felice soprattutto perché ho battuto Lorenzo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è stato eliminato subito a Wimbledon. Un peccato per il tennista italiano, semifinalista un anno fa, che era reduce da una primavera straordinaria, che però si era chiusa con un infortunio muscolare. Infortunio che sicuramente ha condizionato Musetti, che è stato battuto in quattro set da Basilashvili, un giocatore dal grande passato, ma che da qualche anno è finito nell'oblio e a Wimbledon ha dovuto superare le qualificazioni. Il georgiano chiusa la partita ha dato una pacca sulla spalla all'azzurro, poi ha commentato il suo incontro.

Musetti ko in 4 set con Basilashvili

All'inferno e ritorno. Basilashvili è stato numero 16 al mondo qualche anno fa, poi è stato costretto a giocare i challenger e pure i futures, la top 100 la vede lontanissima da tempo. Ma il gioco c'è, il talento pure e tra tutti i qualificati sicuramente era il peggiore per Musetti, che forse sperava di trovarsi davanti la versione peggiore.

Invece Basilashvili se l'è giocata alla grande, ha vinto il primo set e nella stretta finale del terzo ha fatto la differenza, il quarto è stata una passeggiata. Finita la partita, il numero 126 del tennis, ha salutato quasi con affetto Musetti, è sembrato quasi dirgli: ‘ok, ho capito che non eri al meglio'. Ed era così, perché Musetti ha recuperato dall'infortunio, ma non ha giocato nemmeno una partita sull'erba prima di Wimbledon.

"Le condizioni erano difficili, l'incontro è stato molto fisico"

Poi, però, dopo il match Basilashvili ha detto una frase con grande semplicità che poteva sembrare polemica, anche se naturalmente non lo è. Il 33enne tennista sul campo numero 2, che si conferma la tomba dei campioni, ha detto: "Sono estremamente felice, soprattutto perché ho battuto Lorenzo. Le condizioni erano molto difficili, il sole picchiava forte, e sono contento di non aver sofferto fisicamente. È stato un incontro molto fisico".

Poi ha ricordato il suo percorso: "Ho avuto una carriera piuttosto buona, ma ho dovuto giocare i Futures perché il mio ranking è sceso e non ho ottenuto wild card. Alla mia età, giocare questo genere di partite mi rende molto orgoglioso, e non vedo l'ora del mio secondo turno". Troverà un altro italiano, un altro Lorenzo, Sonego, che sull'erba gioca molto bene e può prendersi lui il cammino che sembrava dover toccare in tabellone a Musetti.