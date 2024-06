video suggerito

Berrettini vince a Stoccarda ma spera di non dover rigiocare subito, è sfinito: “Non ho più energie” Matteo Berrettini torna in campo dopo due mesi di assenza, e riesce ad avere la meglio su Roman Safiullin al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda. Al prossimo turno probabile sfida con Shapovalov. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Sarà anche solo un primo turno di un ATP 250, ma Matteo Berrettini sembra rinato. Dopo oltre due mesi di assenza dai campi, è riuscito ad avere la meglio su Roman Safiullin, dopo una battaglia durata quasi tre ore. Match dal quale l'italiano è uscito dal campo stremato, e spera di non dover tornare in campo già domani.

Berrettini stanchissimo dopo quasi tre ore in campo

Il ritorno di Berrettini in campo non è stato certo agevole. Opposto a Roman Safiullin, specialista sull'erba e capace di raggiungere i quarti di finale nella scorsa edizione di Wimbledon, Berrettini ha dovuto dare tutto sé stesso per portare a casa il match, lasciando il campo completamente stremato. "Non ho energie rimaste. Speravo in qualcosa di più semplice. Sono molto orgoglioso di come ho combattuto in campo". Dopo la partita durissima di oggi, nel prossimo turno Berrettini dovrà con ogni probabilità vedersela con Denis Shapovalov, altro avversario tostissimo che al primo turno è opposto al francese Matteo Martineau, proveniente dalle qualificazioni. "Spero di non dover tornare in campo domani" ha dichiarato a fine partita un Berrettini molto affaticato.

il match dell'italiano è stata comunque di ottimo livello, considerando la lunga assenza dai campi. Come spesso accade nei match su erba, l'incontro è stato deciso da pochi punti, con Berrettini che ha sfruttato al meglio il suo potente servizio con ben 27 ace. Dopo aver conquistato il primo set salvando un set point nel tiebreak, sembrava aver preso il comando delle operazioni nella parte centrale del secondo parziale, ma un break subito sul 5-5 ha costretto l'italiano a una lunga battaglia, conquistata con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.

Il colpo straordinario di Berrettini

Sotto per 5-4 nel primo set, Berrettini è stato autore di un tweener fantastico, recuperando un lob di Safiullin, riuscendo poi a ritornare a rete e difendersi al meglio in modo da costringere il russo all'errore.

Il punto conquistato da Berrettini è stato importante per riuscire a tenere il servizio e trascinare il primo set al tiebreak, vinto dall'italiano per 10 punti a 8.