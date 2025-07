Jasmine Paolini fuori a sorpresa al secondo turno a Wimbledon: come cambia la sua classifica

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini è già fuori dai giochi a Wimbledon. La finalista della scorsa edizione dei Championships è stata eliminata in tre set da Kamilla Rakhimova nel secondo turno. Una battuta d'arresto sorprendente per la quinta giocatrice del mondo, che si arrende alla numero 80 e perde parecchi punti nel ranking WTA. Un'altra situazione che conferma l'imprevedibilità di questo Wimbledon contraddistinto dalla "moria" delle teste di serie sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Paolini sconfitta da Rakhimova nel secondo turno di Wimbledon

Nessun bis dunque per Jasmine Paolini a Wimbledon. La sua avventura, dopo la meravigliosa cavalcata dell'anno scorso, si è fermata già al secondo turno per mano di Rakhimova. Dopo poco meno di due ore e mezza, la tennista russa è riuscita ad imporsi in rimonta. Piglio e grinta, con un doppio 6-4, dopo aver perso il primo parziale, per la ragazza che ha messo in parità il conto dei confronti diretti con la tennista italiana.

Prestazione da dimenticare per Jasmine

Purtroppo nel bilancio del match contano, e non poco, anche i 40 errori gratuiti commessi e le occasioni sfumate per Paolini, che anche al momento dei saluti è stata molto sbrigativa, pronta a tornare subito negli spogliatoi per cercare di smaltire la delusione.

Come cambia la classifica di Paolini dopo la sconfitta al secondo turno

Grande delusione dunque per Jasmine, che ha perso il suo proverbiale sorriso, consapevole anche di cosa rappresenti questa battuta d'arresto in chiave ranking. Infatti, conti alla mano, Jasmine è già certa al momento di essere scivolata all'ottavo posto. Il suo bottino di punti per la finale di Wimbledon 2024 è un fardello pesante alla luce di questo tonfo. E Jas dovrà anche guardarsi le spalle, considerando anche la possibile scalata di giocatrici alle sue spalle come Navarro, Anisimova, ma anche Rybakina e Svitolina.