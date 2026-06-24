Il tabellone dei Mondiali 2026 dopo la 2ª giornata: durissimo per la Francia, liscio per l’Argentina
Chiusa la seconda giornata, il Mondiale inizia a correre e a prendere forma, pian piano. Perché nei prossimi quattro giorni termina la fase a gironi con sei partite al giorno. Si può già tirare una linea, adesso, ma si può anche fare una proiezione ipotetica sul tabellone, che determinerà gli accoppiamenti dei sedicesimi e l'ipotetico cammino fino alla finale di tutte le squadre. Cinque le squadre già eliminate: Turchia, Panama, Haiti, Tunisia e Giordania.
La proiezione dopo la 2ª giornata: delle big andrebbe liscia l'Argentina
Sei squadre sono già matematicamente qualificate: Messico, Stati Uniti, Francia, Germania, Norvegia e Argentina. Una mezza dozzina non lo sono realmente, ma lo sono al 99 percento, tra queste anche l'Inghilterra e il Brasile, che però si gioca la prima posizione con il Marocco. Anche Portogallo e Olanda sono già virtualmente alla fase a eliminazione diretta.
Ora dovessero finire così i gironi si avrebbe un tabellone leggermente sbilanciato. Perché il Portogallo è secondo dietro la Colombia e finirebbe nella parte alta con Francia, Germania, Olanda, Marocco e i padroni di casa degli Stati Uniti. Mentre in quella bassa ci sarebbero Brasile, Inghilterra e Argentina, tra le big.
Portogallo e il terribile incrocio con la Spagna
Il tabellone prevederebbe un cammino erto per la Francia che agli ottavi potrebbe subito trovare la Germania e ai quarti una tra Olanda e Marocco. Mentre la Spagna troverebbe dalla sua parte il Portogallo, arrivasse secondo, già agli ottavi, e sarebbe un knock out di altissimo livello. Dall'altra parte invece sarebbe l'Inghilterra ad avere un percorso insidioso con i padroni di casa del Messico e poi il Brasile ai quarti, con l'Argentina che avrebbe solo la Colombia come avversario di livello fino alle semifinali.
La 3ª giornata può ribaltare tutto: il Brasile può perdere il primo posto
Ma ovviamente le cose potrebbe cambiare. Il famoso ‘effetto farfalla' con ventiquattro partite da disputare è all'ennesima potenza. Qui non serve un battito d'ali, ma un solo risultato a capovolgere tutto o quasi, considerato che il discorso sulle terze classificate è complicatissimo. Quindi tanto si può modificare. Basta pensare al Brasile che è primo, ma in campo contro la Scozia, mentre il Marocco secondo per differenza reti si gioca un potenziale ‘jolly' con Haiti e se scippa il primato si mette nella parte bassa lasciando il Brasile come avversario dell'Olanda!
Ma c'è anche Spagna-Uruguay, partita determinante per entrambe. Se la Spagna perde dice addio al primo posto e finirebbe potenzialmente seconda (contro l'Argentina) o terza (quindi tecnicamente ovunque). Ma se la Spagna farà il suo sarà Capo Verde a poter prendere il secondo posto che creerebbe una affascinante sfida con l'Argentina. Tutto questo senza dimenticare lo scontro diretto tra Francia e Norvegia, con Les Bleus con un pari sono primi nel girone.