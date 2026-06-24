Il tabellone dei Mondiali 2026 dopo la 2ª giornata: durissimo per la Francia, liscio per l’Argentina

Dopo la seconda giornata dei Mondiali si può avere un’idea del tabellone, ma ci sono una serie di raggruppamenti che possono far saltare il banco.

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Chiusa la seconda giornata, il Mondiale inizia a correre e a prendere forma, pian piano. Perché nei prossimi quattro giorni termina la fase a gironi con sei partite al giorno. Si può già tirare una linea, adesso, ma si può anche fare una proiezione ipotetica sul tabellone, che determinerà gli accoppiamenti dei sedicesimi e l'ipotetico cammino fino alla finale di tutte le squadre. Cinque le squadre già eliminate: Turchia, Panama, Haiti, Tunisia e Giordania.

La proiezione dopo la 2ª giornata: delle big andrebbe liscia l'Argentina

Sei squadre sono già matematicamente qualificate: Messico, Stati Uniti, Francia, Germania, Norvegia e Argentina. Una mezza dozzina non lo sono realmente, ma lo sono al 99 percento, tra queste anche l'Inghilterra e il Brasile, che però si gioca la prima posizione con il Marocco. Anche Portogallo e Olanda sono già virtualmente alla fase a eliminazione diretta.

Ora dovessero finire così i gironi si avrebbe un tabellone leggermente sbilanciato. Perché il Portogallo è secondo dietro la Colombia e finirebbe nella parte alta con Francia, Germania, Olanda, Marocco e i padroni di casa degli Stati Uniti. Mentre in quella bassa ci sarebbero Brasile, Inghilterra e Argentina, tra le big.

Portogallo e il terribile incrocio con la Spagna

Il tabellone prevederebbe un cammino erto per la Francia che agli ottavi potrebbe subito trovare la Germania e ai quarti una tra Olanda e Marocco. Mentre la Spagna troverebbe dalla sua parte il Portogallo, arrivasse secondo, già agli ottavi, e sarebbe un knock out di altissimo livello. Dall'altra parte invece sarebbe l'Inghilterra ad avere un percorso insidioso con i padroni di casa del Messico e poi il Brasile ai quarti, con l'Argentina che avrebbe solo la Colombia come avversario di livello fino alle semifinali.

La 3ª giornata può ribaltare tutto: il Brasile può perdere il primo posto

Ma ovviamente le cose potrebbe cambiare. Il famoso ‘effetto farfalla' con ventiquattro partite da disputare è all'ennesima potenza. Qui non serve un battito d'ali, ma un solo risultato a capovolgere tutto o quasi, considerato che il discorso sulle terze classificate è complicatissimo. Quindi tanto si può modificare. Basta pensare al Brasile che è primo, ma in campo contro la Scozia, mentre il Marocco secondo per differenza reti si gioca un potenziale ‘jolly' con Haiti e se scippa il primato si mette nella parte bassa lasciando il Brasile come avversario dell'Olanda!

Ma c'è anche Spagna-Uruguay, partita determinante per entrambe. Se la Spagna perde dice addio al primo posto e finirebbe potenzialmente seconda (contro l'Argentina) o terza (quindi tecnicamente ovunque). Ma se la Spagna farà il suo sarà Capo Verde a poter prendere il secondo posto che creerebbe una affascinante sfida con l'Argentina. Tutto questo senza dimenticare lo scontro diretto tra Francia e Norvegia, con Les Bleus con un pari sono primi nel girone.