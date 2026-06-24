Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: dove vedere Scozia-Brasile, Svizzera-Canada in chiaro

Canada-Svizzera è la partita dei Mondiali in chiaro su Rai 1: comincia l’ultima giornata della fase a gironi che ci regalerà i verdetti sulle qualificate ai sedicesimi.

È arrivato il momento decisivo della fase a gironi con il tabellone dei Mondiali che ci propone l'ultima giornata: è tempo di verdetti per tutti i gruppi, con le quattro squadre che scenderanno in campo in contemporanea per sistemare le questioni di classifica ancora aperte. Sarà il turno più ricco visto fin qui che comincerà alle ore 21 con Svizzera-Canada (l'unica trasmessa anche in chiaro) e Bosnia-Qatar per il Gruppo B. A seguire l'imperdibile Scozia-Brasile e Marocco-Haiti per il Gruppo C e nel cuore della notte ci saranno Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea per definire gli equilibri del Gruppo A. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su DAZN, mentre Svizzera-Canada sarà visibile anche gratuitamente su Rai 1.

Le partite di oggi mercoledì 24 giugno: il programma completo

Il programma è ricco e alla fine della giornata avremo i verdetti dei primi tre gruppi dei Mondiali. Nel Girone B in campo alle 21 regna l'equilibrio: Canada e Svizzera, entrambe a 4 punti, si sfidano per il primato del girone mentre Bosnia e Qatar che hanno 1 punto a testa sperano di rientrare in extremis tra le qualificate ai sedicesimi. Anche nel Grippo C la situazione non è ancora definita e ad animare la serata ci sarà la super sfida tra Scozia e Brasile in programma a mezzanotte. Gli scozzesi sono fermi a 3 punti e sono obbligati a vincere se vogliono passare alla fase a eliminazione diretta, ma dall'altra parte Ancelotti deve guardarsi le spalle dal Marocco, impegnato contro Haiti che fin qui ha fatto due sconfitte e 0 punti.

Nel Gruppo A invece il Messico ha già strappato in anticipo la qualificazione ai sedicesimi e giocherà contro la Repubblica Ceca per tenersi il primo posto. Dietro però potrebbe accadere di tutto perché la Corea con 3 punti gioca contro il Sudafrica che ingaggerà un duello a distanza anche con i cechi in ottica terzo posto, dato che anche le otto migliori terze proseguiranno il loro cammino.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Mercoledì 24 giugno

ore 21:00 – Svizzera-Canada: DAZN e Rai 1

ore 21:00 – Bosnia-Qatar: DAZN

dopo la mezzanotte

ore 00:00 – Scozia-Brasile: DAZN

ore 00:00 – Marocco-Haiti DAZN

ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico DAZN

ore 3:00 – Sudafrica-Corea DAZN