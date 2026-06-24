Calcio
video suggerito
video suggerito

Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: dove vedere Scozia-Brasile, Svizzera-Canada in chiaro

Canada-Svizzera è la partita dei Mondiali in chiaro su Rai 1: comincia l’ultima giornata della fase a gironi che ci regalerà i verdetti sulle qualificate ai sedicesimi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ada Cotugno
Immagine

È arrivato il momento decisivo della fase a gironi con il tabellone dei Mondiali che ci propone l'ultima giornata: è tempo di verdetti per tutti i gruppi, con le quattro squadre che scenderanno in campo in contemporanea per sistemare le questioni di classifica ancora aperte. Sarà il turno più ricco visto fin qui che comincerà alle ore 21 con Svizzera-Canada (l'unica trasmessa anche in chiaro) e Bosnia-Qatar per il Gruppo B. A seguire l'imperdibile Scozia-Brasile e Marocco-Haiti per il Gruppo C e nel cuore della notte ci saranno Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea per definire gli equilibri del Gruppo A. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su DAZN, mentre Svizzera-Canada sarà visibile anche gratuitamente su Rai 1.

Le partite di oggi mercoledì 24 giugno: il programma completo

Il programma è ricco e alla fine della giornata avremo i verdetti dei primi tre gruppi dei Mondiali. Nel Girone B in campo alle 21 regna l'equilibrio: Canada e Svizzera, entrambe a 4 punti, si sfidano per il primato del girone mentre Bosnia e Qatar che hanno 1 punto a testa sperano di rientrare in extremis tra le qualificate ai sedicesimi. Anche nel Grippo C la situazione non è ancora definita e ad animare la serata ci sarà la super sfida tra Scozia e Brasile in programma a mezzanotte. Gli scozzesi sono fermi a 3 punti e sono obbligati a vincere se vogliono passare alla fase a eliminazione diretta, ma dall'altra parte Ancelotti deve guardarsi le spalle dal Marocco, impegnato contro Haiti che fin qui ha fatto due sconfitte e 0 punti.

Nel Gruppo A invece il Messico ha già strappato in anticipo la qualificazione ai sedicesimi e giocherà contro la Repubblica Ceca per tenersi il primo posto. Dietro però potrebbe accadere di tutto perché la Corea con 3 punti gioca contro il Sudafrica che ingaggerà un duello a distanza anche con i cechi in ottica terzo posto, dato che anche le otto migliori terze proseguiranno il loro cammino.

Leggi anche
Mondiali 2026, le partite in TV e gli orari su Rai e DAZN: c'è Scozia-Marocco, Brasile in campo nella notte

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Mercoledì 24 giugno
ore 21:00 – Svizzera-Canada: DAZN e Rai 1
ore 21:00 – Bosnia-Qatar: DAZN
dopo la mezzanotte
ore 00:00 – Scozia-Brasile: DAZN
ore 00:00 – Marocco-Haiti DAZN
ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico DAZN
ore 3:00 – Sudafrica-Corea DAZN

Immagine
Mondiali
L'Inghilterra si ferma col Ghana: Kane e compagni sbattono contro il muro africano
Bellingham, mano sulla bocca ma viene graziato. Poi ammette: "Migliore in campo? Non lo merito"
CR7 risponde a Messi: nuovo record e Portogallo travolgente sull'Uzbekistan
Queiroz furioso dopo Inghilterra-Ghana: "Rigore e rosso diretto, ma il VAR era a prendersi il caffè"
CR7 sorpreso da un'inaspettata richiesta ai Mondiali: "Sei il capo, dacci più soldi"
È morta la madre di Didier Deschamps, il ct lascia lascia i Mondiali e torna subito a casa.
Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: dove vedere Scozia-Brasile, Svizzera-Canada in chiaro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views