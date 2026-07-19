Halftime show alla finale dei Mondiali 2026: programma e cantanti, perché viola le regole del calcio

L’intervallo della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna non durerà i classici 15 minuti come da regolamento ma il doppio: la FIFA ha deciso di venire meno alle proprie regole a favore dello show business e logiche di vendita. Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Madonna, Coldplay e Justin Bieber.

L'Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, per l'occasione il MetLife Stadium, in occasione della finale che sancirà la nuova Nazionale campione del Mondo tra Spagna e Argentina. Lo spettacolo è stato fortemente voluto dalla FIFA e da Infantino in prima persona, in collaborazione con l'organizzazione "Global Citizen", per importare nel mondo del calcio un format di puro intrattenimento, stile pop sulla falsariga del celebre Halftime Show del Super Bowl, prendendo spunto proprio dagli sport americani. No nsenza polemica, visto che violerà i regolamenti FIFA.

Halftimeshow Mondiali 2026, chi sono gli artisti che si esibiranno e la possibile scaletta

La direzione e la produzione artistica dell'intero spettacolo dell'intervallo sono state affidate a Chris Martin, frontman dei Coldplay e il programma prevede una ricca scaletta di co-headliner con ospiti di rilievo internazionale, visto che sul palco saliranno Madonna, Shakira, i BTS e Justin Bieber. Loro sono i performer già ufficializzati mentre ne sono annunciati altri come l'artista afrobeat Burna Boy, il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, il coro di bambini di New York PS22 Chorus e gli stessi Coldplay. Sono previste anche speciali apparizioni dei personaggi dei Muppet che renderanno lo show ulteriormente divertente, prima della cerimonia di chiusura che sarà l'ultimo atto ufficiale dell'edizione 2026.

Giani Infantino, presidente FIFA e deus ex machina di questi Mondiali 2026

Entrando nel merito dell'Halftime Show, il momento musicale vero e proprio durerà circa 11 minuti, mentre sarà tutto il resto a prolungarsi con una logistica fatta per attirare l'attenzione, soddisfare gli sponsor, permettendo alle TV di inserire spot per centinaia di miglia di euro. Ma se l'aspetto del puro e semplice intrattenimento garantirà uno show di livello globale di sicuro successo, è un'altra la polemica che questo momento porta con sé: la violazione dei regolamenti FIFA.

Perché lo show dell’intervallo di Coppa del Mondo viola le regole

La decisione della FIFA infatti ha scatenato una forte polemica nel mondo del calcio poiché questo show che si protrarrà oltre i classici 15 minuti dell'intervallo tra i due tempi, viola apertamente la Regola 7.2 del Regolamento Ufficiale stabilito dall'IFAB e che impone il limite ufficiale del quarto d'ora per lo spazio tra il primo e il secondo tempo. Invece si assisterà ad un intervallo raddoppiato.

Il 19 luglio si sfideranno Spagna e Argentina per la finale 2026 dei Mondiali

Anche se la performance musicale durerà meno, i tempi tecnici necessari per montare il palco sul terreno di gioco subito dopo il duplice fischio e smantellarlo prima della ripresa dilateranno la pausa. Di conseguenza, l'intervallo della finale durerà tra i 25 e i 30 minuti, ovvero il doppio del tempo consentito. Molti accusano la FIFA di contraddire i propri principi, per dare priorità a ricavi commerciali e allo spettacolo rispetto all'integrità sportiva. Senza dimenticare che con gli hydration breaks già presenti e un riposo così lungo, si rischia di influire non solo sulla condizione fisica dei calciatori, che dovranno gestire un insolito e prolungato raffreddamento muscolare prima di disputare il secondo tempo, ma assistere ad una vera e propria nuova gara al rientro delle squadre in campo.