Mondiali 2026, oggi in TV Brasile-Norvegia su Rai 1 e Messico-Inghilterra su DAZN: gli orari delle partite

Le partite in programma oggi ai Mondiali per gli ottavi di finale: Brasile-Norvegia alle 22 in diretta e in chiaro su Rai 1 e su DAZN; dopo mezzanotte c’è Messico-Inghilterra su DAZN.

Gabriel Magalhaes ed Erling Haaland protagonisti di Brasile–Norvegia in chiaro sulla Rai.

Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra (dopo la mezzanotte) sono le partite inserite nel tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e che da calendario si giocano alle 22 e nella notte tra oggi e lunedì (ore 2, in Italia). Orario, quest'ultimo, confermato dalla FIFA nonostante i rischi per il meteo. Entrambe sono trasmesse in diretta TV e in streaming su DAZN, Brasile-Norvegia sarà visibile in chiaro gratis anche su Rai 1.

La Seleçao di Carlo Ancelotti è arrivata alla sfida odierna del MeltLife Stadium di New York dopo aver battuto in rimonta e a fatica il Giappone. La profezia di Holly e Benji è sembrata possibile fino al 96°, quando Martinelli (subentrato) ha realizzato il gol che ha spezzato i sogni dei nipponici. L'ingresso del calciatore dell'Arsenal è stata una delle mosse del ct italiano che si sono rivelate decisive per ribaltare l'incontro evitando la coda dei supplementari. Lo stesso giocatore ha poi descritto la grandezza dell'ex allenatore del Real Madrid ("è un tipo surreale") parlando della sua capacità di infondere tranquillità e fiducia assoluta nonostante la piega negativa presa dal match. A proposito dei Gunners, toccherà a un altro calciatore dei londinesi occuparsi di Erling Haaland: è Gabriel Magalhaes che in Premier League ha dato vita a duelli senza esclusione di colpi con il bomber scandinavo. Stale Solbakken, ct dei norvegesi, ha già lanciato il guanto di sfida ai verde-oro chiamando in causa direttamente Ancelotti con un video-messaggio virale registrato nello spogliatoio dopo il successo sulla Costa d'Avorio. Sa di poter contare su un grande potenziale nel reparto offensivo composto da Haaland, Sorloth, Nusa e sostenuto da Odegaard a centrocampo.

L’Inghilterra affronta il Messico, si aggrappa al suo bomber Harry Kane (a sinistra).

Chi passa il turno tra Brasile e Norvegia può incrociare nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra che andrà in scena nel cuore della notte italiana. Orario che è stato confermato ufficialmente dalla FIFA dopo i ragionamenti sulla possibilità di anticipare il fischio d'inizio per i timori legati alle condizioni meteo. Resta tutto così com'è, opzione che ha prevalso rispetto ai problemi logistici che avrebbe comportato. I "padroni di casa" si sono qualificati vincendo 2-0 con l'Ecuador, più ostico il compito della nazionale dei "Tre Leoni" che sono riusciti a spuntarla sulla Repubblica Democratica del Congo aggrappandosi ad Harry Kane, autore di una doppietta.

Le partite di domenica 5 luglio ai Mondiali: il programma completo

Per vedere Brasile-Norvegia bisogna attendere fino alle 22 di questa sera quando sia Rai 1 sia DAZN manderanno in onda la gara degli ottavi di finale. Telecronaca di Giuseppe Galati e Commento tecnico di Daniele Adani sulla TV di Stato, che seguirà l'evento con i consueti collegamenti pre e post match in studio con Paola Ferrari, Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli. Pierluigi Pardo racconterà la partita su DAZN, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico. Dopo la mezzanotte (ore 2) si gioca Messico-Inghilterra, trasmessa solo su DAZN con telecronaca di Dario Mastroianni.

Mondiali 2026, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Brasile-Norvegia è visibile in tv sia su DAZN sia su Rai 1 a partire dalle 22 (anche in streaming su Rai Play). Diretta tv e streaming in esclusiva solo su DAZN per Messico-Inghilterra. A seguire, dopo la mezzanotte, c'è Messico-Inghilterra.

Domenica 5 luglio

ore 22:00 – Brasile-Norvegia: DAZN e Rai 1

dopo mezzanotte

ore 2:00 – Messico-Inghilterra: DAZN.