Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Brasile-Giappone in chiaro

Tre partite dei sedicesimi dei Mondiali in programma oggi. Tutte in onda su DAZN. Rai 1 trasmetterà in chiaro Brasile-Giappone.

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Entrano nel vivo oggi i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo la partita tra Sudafrica e Canada, in questo lunedì 29 giugno c'è grande calcio all'ennesima potenza. Ad aprire le danze sarà il Brasile di Ancelotti che affronta il Giappone, che vuole recitare il ruolo di sorpresa in questa Coppa del Mondo. A seguire toccherà alla Germania, che a Boston affronterà il Paraguay, una delle terze classificate. Si gioca alle ore 22. Nel cuore della notte invece c'è Olanda-Marocco, altro incontro da non perdere, nonostante l'orario.

Brasile e Giappone ai Mondiali hanno grandi ambizioni. Una delle due stasera sarà fuori. I nipponici cercheranno di abbattere la maledizione del quattro contro la Selecao, che sembra davvero in palla. Ancelotti su affida a Vinicius. La partita sarà visibile anche in chiaro, su Rai 1. Mentre alle 22:30 c'è la Germania che dopo ventiquattro anni trova sempre nel primo match dell'eliminazione diretta il Paraguay, una delle otto squadre ripescate, che è passata con appena due gol fatti e quattro subiti nel girone. Tedeschi favoritissimi, ma non sarà semplici contro una squadra che farà le barricate. Nel cuore della notte invece tocca a Olanda e Marocco. Partita da seguire assolutamente, in diretta potranno farlo gli abbonati di DAZN. Andrà fuori in ogni caso una delle squadre principali di questi Mondiali 2026.

Le partite di lunedì 29 giugno: il programma completo

Oggi quindi si giocano tre partite dei sedicesimi e in ognuna va in campo una big. Si parte alle 19 ora italiana con Brasile-Giappone, match che promette spettacolo a Houston. Alle 22:30 invece a Boston torna in campo la Germania che affronta il Paraguay, una delle migliori terze. Mentre nella notte italiana, dalle ore 3, a Monterrey in Messico, scendono in campo l'Olanda e il Marocco, nel sedicesimo di finale più equilibrato di tutti.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Tre partite dei sedicesimi in programma oggi. Tutte e tre le partite saranno trasmesse da DAZN, mentre su Rai 1 si potrà seguire Brasile-Giappone, dalle ore 19. A seguire il match tra Germania e Paraguay. Mentre a notte fonda c'è Olanda-Marocco.

Lunedì 29 giugno

19:00 – Brasile-Giappone: Rai e DAZN

22:30 – Germania-Paraguay: DAZN

dopo mezzanotte

3:00 – Olanda-Marocco: DAZN