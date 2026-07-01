Harry Kane scaccia via la paura e stende il Congo: Inghilterra agli ottavi dei Mondiali, con il Messico

Grazie a un grandissimo Harry Kane, autore di una doppietta, l’Inghilterra ribalta il Congo e va agli ottavi dei Mondiali 2026.

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Per larghi tratti dell'incontro è sembrato davvero che si stesse materializzando la più grande sorpresa di questi Mondiali 2026. Ma alla fine l'Inghilterra è passata agli ottavi di finale, battendo 2-1 un indomito Congo, piegato solamente da uno straordinario Harry Kane, autore di una doppietta nell'ultimo quarto d'ora. L'Inghilterra affronterà il Messico.

Gol di Cipenga e Congo avanti

L'Inghilterra non ha il migliore degli approcci, il Congo invece parte a razzo e dopo 7 minuti è in vantaggio con un gol di Brian Cipenga che tutto solo riceve e con un tiro sorprende sul suo palo Jordan Pickford. Si pensa possa recuperare prima o dopo, ma dopo una ventina di minuti di zero totale l'Inghilterra si scuote ed ha tre palle gol nitide. Due volte Bellingham e una Kane si trovano davanti un insuperabile Mpasi. Nel mezzo, però, c'è anche un palo clamoroso di Wissa che va vicinissimo al raddoppio.

Mpasi super, poi segna Kane

Nella ripresa gli inglesi sembrano uscire dagli spogliatoi con vigore, Bellingham costringe Mpasi a un altro grande intervento. Poi però per una ventina di minuti il nulla, nonostante gli ingressi di Gordon e Saka, poi di Eze dopo il break per idratarsi. L'Inghilterra inizia a spingere e dopo un'azione tambureggiante trova il gol del pareggio con Harry Kane che sfrutta un assist fantastico di Gordon. Il colpo di testa vale l'1-1, stavolta Mpasi non perfetto.

Gol magnifico di Kane e l'Inghilterra passa

Mpasi si supera nuovamente su Bellingham all'86', ma nella stessa azione il pallone finisce a Kane che decide di calciare dalla distanza, il tiro è potentissimo, ed è un gran gol. Doppietta di Kane, 2-1. Quinto gol in questo Mondiale per il bomber del Bayern Monaco. Quello è il gol vittoria, l'Inghilterra si impone per 2-1 ed è agli ottavi, sfiderà il Messico all'Azteca.