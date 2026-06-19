Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: c’è Scozia-Marocco, Brasile in campo nella notte

Calendario Mondiali 2026, le partite di oggi 19 giugno: USA-Australia in chiaro sulla Rai, poi nottata su DAZN con il Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella a caccia di riscatto.

Le partite nel calendario dei Mondiali 2026 che si giocano oggi, venerdì 19 giugno e nelle prime ore di sabato 20 giugno. Il primo match in tabellone è quello delle 21 tra gli Stati Uniti e l'Australia, che sarà anche l'unico in chiaro sulla RAI. A seguire poi nottata intensa con Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. Tutte e tre le sfide si potranno seguire in TV e streaming in esclusiva su DAZN. Occhi puntati in particolare sugli italiani Montella e Ancelotti dopo il passo falso del primo match. Per i commissari tecnici di Turchia e Brasile è già tempo di vietato sbagliare per non compromettere il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo.

Le partite di oggi 19 giugno: il programma completo

Le partite in programma tra oggi e domani potrebbero già essere decisive per i gironi D e C dei Mondiali. Si parte con una sfida tra le due squadre che hanno vinto all'esordio, ovvero Stati Uniti-Australia, reduci dal successo su Paraguay e Turchia, che si giocheranno le chance di qualificazione in un match già potenzialmente decisivo. Il match tra gli USA e i "canguri" è in programma alle 21, ed è l'unico che sarà visibile non solo su DAZN, ma anche sulla Rai. La nazionale turca di Vincenzo Montella, invece, se la vedrà con i sudamericani alle 5 (ora italiana) di sabato 20 giugno, con esclusiva su DAZN.

Tempo di risposte anche nel Gruppo C, con la Scozia di McTominay che dopo la vittoria con Haiti cerca il bis contro l'insidioso Marocco. Appuntamento a mezzanotte su DAZN, poi a seguire il confronto tra il Brasile di Ancelotti e Haiti. La Seleçao dopo lo scialbo pareggio contro i marocchini va a caccia del riscatto contro quella che sembra la Cenerentola del girone.

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Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Venerdì 19 giugno

21:00 – Stati Uniti-Australia: Rai e DAZN

dopo la mezzanotte

00:00 – Scozia-Marocco: DAZN

2:30 – Brasile-Haiti: DAZN

5:00 – Turchia-Paraguay: DAZN