Spagna-Argentina oggi in finale ai Mondiali, a che ora e dove vederla in TV: Yamal sfida Messi

Spagna-Argentina è la finale dei Mondiali 2026, si gioca stasera a New York. Calcio d’inizio alle ore 21. Diretta TV su Rai 1 e DAZN.

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Stasera a New York, al MetLife Stadium, si gioca la finale dei Mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da de la Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la terza finale Mondiale della sua carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0 con i gol di Oyarzabal e Pedro Porro. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra, da 0-1 a 2-1 in sette minuti con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.

Spagna-Argentina ai Mondiali: orario e dove vederla in TV e streaming

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà stasera a New York. L'incontro prenderà il via alle 21 ora italiana (le 15 locali). La finale della Coppa del Mondo si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1 e gratis in streaming su RaiPlay. Potranno vedere la finale in diretta anche gli abbonati di DAZN. Una finale inedita tra le squadre di de la Fuente e Scaloni. La partita tra la Spagna e l'Argentina si potrà seguire alle 21 in diretta TV in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, streaming gratis con RaiPlay. Diretta TV anche su DAZN, dunque per abbonati, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Le formazioni della finale dei Mondiali

Non dovrebbero esserci sorprese. I due CT sono orientati a confermare le formazioni schierate nelle rispettive semifinali. Dunque panchina sia per Pedri, che cede il passo a Fabian Ruiz, e per Lautaro Martinez, pronto a subentrare in gara in corso come con l'Inghilterra.

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Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsì, Cuccurella; Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. All. de la Fuente

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Lisandro Martinez, Romero, Tagliafico; Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Chi è l'arbitro designato: Vincic e il precedente che "spaventa" l'Argentina

Slavko Vincic, 46 anni, è l'arbitro che Pierluigi Collina ha scelto per dirigere Spagna-Argentina. I sudamericani non hanno un ottimo ricordo del fischietto sloveno: 4 anni fa, fu lui a fischiare nel match perso a sorpresa dalla Seleccion con l'Arabia Saudita. Finì 2-1 ma quella sconfitta fece da trampolino di lancio per l'Albiceleste che iniziò a correre coi risultati fino a vincere la Coppa del Mondo in Qatar.

La commozione del direttore di gara al momento dell'annuncio ufficiale è stato un momento molto toccante: il big match di New York è l'occasione della carriera che tanto attendeva, uin salto di qualità ulteriore dopo aver diretto la finale di Europa League nel 2022 e di Champions nel 2024.

L'Halftime Show: l'intervallo raddoppiato che viola le regole IFAB

Si chiama Halftime Show, durerà il doppio rispetto all'intervallo di quindici minuti tra un tempo e l'altro, e sarà il momento in cui lo spettacolo puro prenderà il sopravvento sull'evento sportivo. Un spazio senza precedenti che sarà sì occupato da star del calibro di Madonna, Shakira, Justin Bieber e i Cold Play ma costituirà un'altra importante finestra per incamerare introiti commerciali. È la nuova legge del football internazionale che mette in un angolo anche i regolamenti attuali. Cosa c'è che non va? Viola la Regola 7.2 del Regolamento Ufficiale IFAB e che limita a un quarto d'ora il periodo dedicato all'intervallo. E, compresi gli hydration break, dilata il tempo di una partita trascinandola in una dimensione diversa.

Il percorso di Spagna e Argentina

Sei vittorie e un pareggio per la Spagna, che ha subito un solo gol in sette partite. Un gioco sobrio, una squadra nel vero senso della parola. Le Furie Rosse hanno iniziato il loro Mondiale pareggiando 0-0 con Capo Verde, poi ha vinto 4-0 con l'Arabia Saudita ed ha chiuso il girone vincendo 1-0 contro l'Uruguay. La porta è rimasta inviolata anche contro l'Austria nei sedicesimi (3-0) e il Portogallo, piegato da un gol di Merino all'89'. Nei quarti l'unico gol subito da Unai Simon, nel 2-1 al Belgio. Poi il capolavoro in semifinale con la Francia, sconfitta 2-0 con i gol di Oyarzabal e Pedro Porro.

L'Argentina ha mostrato un carattere enorme e il talento di Leo Messi. Segnando gol a raffica ha piegato tutte le avversarie. Girone semplice iniziato con il 3-0 all'Algeria, poi 2-0 all'Austria e 3-1 alla Giordania. Nei sedicesimi la partita con Capo Verde, battuto 3-2 dopo i supplementari. Poi la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 con l'Egitto agli ottavi, mentre ai quarti dopo i supplementari è stata sconfitta 3-1 la Svizzera. Infine, altra rimonta esaltante contro l'Inghilterra, da 0-1 a 2-1 in sette minuti con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.

I precedenti ai Mondiali di Spagna-Argentina

C'è un solo precedente in Coppa del Mondo, ed è datato 1966. Cioè sessant'anni fa. Vinse l'Argentina per 2-1 in una gara della fase a gironi giocata a Birmingham. Poi mai più fino a questa sfida di New York. I precedenti in assoluto sono 14 partite, con 6 vittorie a testa e l'ultimo confronto, datato 2018.

L'albo d'oro dei Mondiali: l'Argentina può agganciare l'Italia

Seconda finale per la Spagna, che ha vinto il titolo Mondiale nel 2010. Vincendo distanzierebbe l'Inghilterra e aggancerebbe Uruguay e Francia, che però ha più finali. L'Argentina invece ha vinto tre volte: 1978, 1986, 2022 e va a caccia del poker, se lo otterrà nella sua settima finale, raggiungerebbe Italia e Germania e si porrebbe solo alle spalle del Brasile, cinque volte vincitore ma che non trionfa dal 2022.