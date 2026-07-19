“Vieni a prenderti la medaglia del terzo posto”: i calciatori inglesi chiamano un escluso dalla rosa ai Mondiali

Bel gesto dei calciatori dell’Inghilterra dopo la vittoria nella finalina per il terzo posto ai Mondiali, chiamano con insistenza un escluso dalla rosa perché riceva anche lui la medaglia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia in una finale per il terzo posto dei Mondiali scoppiettante e dall'andamento davvero particolare: la squadra di Tuchel ha chiuso il primo tempo in vantaggio 4-0, poi nella ripresa i Bleus si sono portati a un solo gol di distanza, prima che i Tre Leoni ristabilissero le distanze e si portassero a casa la medaglia di bronzo dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Una medaglia che i 26 convocati hanno insistito che fosse consegnata anche a un 27simo calciatore, escluso dalla rosa inglese ma portato lo stesso da Tuchel nella spedizione Oltreoceano: il portiere del Brighton Jason Steele.

I giocatori dell'Inghilterra chiamano Jason Steele perché riceva anche lui la medaglia del terzo posto ai Mondiali

Durante la cerimonia post partita, tutti i giocatori dell'Inghilterra hanno ritirato le loro medaglie sul palco, ma prima di posare per la foto di squadra, le immagini hanno mostrato i vari Henderson, Bellingham e Rogers fare ampi gesti verso qualcuno che non era nel gruppo e che volevano entrasse anche lui assieme a loro nello scatto che fissa una carriera. Steele è dunque accorso, mettendosi anche lui la medaglia al collo, per poi festeggiare con i suoi compagni.

Perché Tuchel ha portato Steele ai Mondiali 2026 anche se non era tra i 26 convocati

Il 35enne estremo difensore del Brighton non era incluso nella rosa ufficiale dei 26 giocatori dell'Inghilterra per i Mondiali, ma per volontà di Tuchel ha viaggiato con la squadra per partecipare agli allenamenti. "Abbiamo scelto tre portieri più Steele – aveva detto il tecnico tedesco dopo aver presentato l'elenco definitivo a maggio – Desidero cogliere l'occasione per ringraziare Jason per la sua bravura e il Brighton per la collaborazione e il supporto dimostrati".

Jordan Henderson mette al collo di Jason Steele la medaglia per il terzo posto dei Mondiali

Il ruolo di ‘convocato aggiunto' dell'esperto portiere era stato peraltro già anticipato dalla sua prima chiamata nella nazionale maggiore dell'Inghilterra lo scorso marzo per le amichevoli contro Uruguay e Giappone. Peraltro anche allora non era sceso in campo. Una presenza evidentemente molto importante e apprezzata da tutta la squadra inglese, che ha voluto che fosse riconosciuto il peso avuto da Steele – tecnico e in spogliatoio – nella cavalcata conclusa col terzo posto finale.