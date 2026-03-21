Tuchel porterà ai Mondiali con l’Inghilterra Jason Steele del Brighton: non per giocare

Thomas Tuchel ha incluso il portiere del Brighton Jason Steele nella lista dei convocati dell’Inghilterra per le amichevoli con Uruguay e Giappone, ma già è sicuro che non giocherà neanche un minuto. È presente per lo stesso motivo per cui il CT lo porterà anche ai Mondiali la prossima estate: allenare gli altri portieri.

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Nell'elenco dei convocati di Thomas Tuchel per le due amichevoli che l'Inghilterra giocherà contro Uruguay e Giappone il 27 e il 31 marzo (presente il milanista Tomori, che torna in nazionale dopo oltre due anni di assenza) ci sono ben cinque portieri: oltre al titolare Jordan Pickford (Everton), sono presenti le prime alternative Dean Henderson (Crystal Palace) e Aaron Ramsdale (Newcastle), ma anche James Trafford del Manchester City e Jason Steele del Brighton.

Quest'ultimo nel suo club è la riserva del titolare Bart Verbruggen: nessuna presenza nell'attuale stagione di Premier League per il 35enne Steele, cui invece è stato dato spazio nelle due coppe nazionali (5 presenze, prima che il Brighton venisse eliminato da entrambe). Il buon Jason, che tra il 2006 e il 2013 ha giocato in tutte le selezioni giovanili dell'Inghilterra fino all'Under 21, è alla prima chiamata nella nazionale maggiore.

Perché Jason Steele andrà ai Mondiali con l'Inghilterra senza nessuna possibilità di giocare

Andrà esattamente come nel Brighton, ovvero Steele non giocherà neanche un minuto. Ma non è per giocare che lo ha convocato Tuchel, bensì per lo stesso motivo per cui molto probabilmente lo porterà anche ai Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. Il CT inglese è intenzionato a includere un quarto portiere nel contingente dei Tre Leoni per la Coppa del Mondo, con lo scopo di fargli fare il "portiere di allenamento" per gli altri tre.

Jason Steele durante il match perso 3–0 dal Brighton contro il Liverpool in FA Cup lo scorso 14 febbraio

La pratica di portare in nazionale un quarto portiere esclusivamente per gli allenamenti è stata iniziata dal predecessore di Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra, Gareth Southgate. L'allenatore tedesco ha spiegato in tal senso la sua scelta: "Ora è con noi nel ritiro di marzo. L'Inghilterra ha la consuetudine di portare quattro portieri ai tornei, il che è logico. Abbiamo individuato in Jason un ottimo candidato per questo ruolo. E la prova si svolgerà durante il ritiro di marzo".

Ovviamente Steele non sarà incluso nella rosa dei calciatori da consegnare alla FIFA per i Mondiali, ma sarà presente nello staff. Insomma la sua carriera si concluderà senza neanche una presenza con la maglia della nazionale maggiore dell'Inghilterra.