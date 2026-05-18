Roberto Lopes apre il messaggio su LinkedIn con Google Traduttore e va ai Mondiali: “Pensavo fosse spam”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nazionale di Capo Verde ha ufficialmente annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per la prima storica partecipazione ai Mondiali. La selezione guidata dal commissario tecnico, Pedro Leitao Brito (alias Bubista) farà il suo debutto il 15 giugno ad Atlanta contro la Spagna: una sfida che segnerà una pagina storica per il calcio del Paese africano. Sarà una prima volta speciale anche per un calciatore in particolare della rosa, le cui modalità di reclutamento sono abbastanza inconsuete. È il caso di Roberto "Pico" Lopes, difensore centrale nato a Dublino e attualmente in forza allo Shamrock Rovers FC: ha raccontato di essere stato contattato dalla federazione tramite LinkedIn e che inizialmente pensava si trattasse di spam.

La storia incredibile di Roberto "Pico" Lopes

Roberto "Pico" Lopes è nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano. Gioca con lo Shamrock Rovers, squadra della League of Ireland. In carriera ha vestito anche la maglia della selezione Under 19 irlandese, ma si è trattata dell'unica apparizione con quella casacca perché nel 2019 ha esordito nella nazionale maggiore di Capo Verde nella quale è stato convocato per la Coppa delle nazioni africane (2021) e per la Coppa delle nazioni africane (2023). Adesso l'avventura in Coppa del Mondo. "Un giorno ho ricevuto un messaggio in portoghese. Pensavo fosse spam", ha raccontato il difensore ammettendo di aver ignorato quella richiesta ricevuta qualche anno fa per nove mesi, finché l'allenatore non ha insistito cercando nuovi contatti. Solo ricorrendo a Google Traduttore per la traslazione del testo capì che si trattava di una vera convocazione per rappresentare Capo Verde.

La prossima avventura in Coppa del Mondo

Tra le pagine della favola di Capo Verde c'è anche Roberto "Pico" Lopes. Il difensore ha avuto un ruolo decisivo nel percorso che ha portato Capo Verde fino ai quarti di finale della Coppa d'Africa 2024, oltre a disputare da titolare nove delle dieci partite di qualificazione mondiale. Prima della partenza per il torneo, il 33enne ha ricevuto una commovente festa a sorpresa nel quartiere di Crumlin, a Dublino. Convinto di andare semplicemente a pranzo dai genitori, si è invece ritrovato circondato da amici, vicini e bandiere capoverdiane.

Il girone di Capo Verde ai Mondiali

L'avventura mondiale di Capo Verde inizierà contro la Spagna il 15 giugno. Successivamente la squadra affronterà Uruguay e Arabia Saudita inserite nel Gruppo H. Per la nazionale africana sarà una sfida storica, la affronterà "forte" anche di calciatori che hanno militato in Europa: tra questi spiccano Logan Costa del Villarreal, Sidny Cabral del Benfica, Jovane Cabral dell'Estrela da Amadora, con un passato nella Lazio, e Nuno da Costa dell'Istanbul Basaksehir.