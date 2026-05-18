Ben Farhat rifiuta di andare ai Mondiali, il CT della Tunisia: “Mi ha chiamato il padre per dirmelo”

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È davvero raro che un calciatore rifiuti di andare a giocare la fase finale dei Mondiali, appuntamento da raccontare a figli e nipoti, e lo è ancora di più che il rifiuto sia comunicato al CT della nazionale non dal diretto interessato, resosi poi irreperibile, ma da suo padre. La vicenda – che ha per protagonista Louey Ben Farhat, talento 19enne che gioca come attaccante nel Karlsruhe in seconda divisione tedesca – sta facendo parlare molto in Tunisia ed è stata raccontata dallo stesso tecnico della nazionale nordafricana, Sabri Lamouchi.

Reduce da una buona stagione che lo ha messo nella vetrina del calciomercato (si parla di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte interessate a lui, costa circa 12 milioni), Ben Farhat era fortemente indiziato per essere incluso nell'elenco dei 26 convocati della Tunisia per la Coppa del Mondo 2026. E invece non ci sarà, dopo che il padre ha contattato direttamente Lamouchi per esprimere la sua preoccupazione che la convocazione in nazionale fosse arrivata troppo presto nella sua carriera.

"Stamattina ho ricevuto una telefonata dal padre di Louey Ben Farhat. Mi ha detto che era troppo presto per selezionarlo e che rifiutava – ha spiegato il CT tunisino, che in Italia ricordiamo giocatore con le maglie di Parma e Inter – Sono rimasto scioccato. Ho chiamato Louey, ma non ha risposto. Ho richiamato suo padre, ma neanche lui ha risposto. È una mancanza di rispetto. Punto e basta".

Peraltro secondo molti, la motivazione addotta per il rifiuto sarebbe soltanto una scusa per tenere aperta la porta alla convocazione nella nazionale tedesca. Ben Farhat infatti è nato in Germania, ha la doppia nazionalità e finora ha solo una presenza nella Tunisia, oltre a qualche gettone nell'Under 20. In base a questa teoria, il ragazzo dunque preferirebbe aspettare la chiamata della Germania, anche se i tempi chiaramente sarebbero ben più lunghi. Qualcuno addirittura ha parlato di una presunta telefonata di Julian Nagelsmann per convincerlo a rifiutare la Tunisia, uno scenario che appare abbastanza fantasioso.

Un'altra ipotesi parallela è che chi cura gli interessi di Ben Farhat abbia voluto proteggere la sua carriera nei club (con un trasferimento come detto probabile), temendo che un Mondiale disputato con la Tunisia a 19 anni avrebbe potuto comportare troppa pressione o il rischio di infortuni prima di un possibile salto di categoria.