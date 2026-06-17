Mondiali 2026 oggi in TV, partite e orari su Rai e DAZN: tocca all’Inghilterra e al Portogallo di Ronaldo

Le partite dei Mondiali di calcio 2026 in programma oggi, mercoledì 17 giugno. Inghilterra-Croazia sarà in chiaro sulla Rai, dalle ore 22. Austria-Giordania, Portogallo-Congo, Ghana-Panama, Uzbekistan-Colombia le altre partite.

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Si chiude oggi la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. La partita principale è di gran lunga Inghilterra-Croazia, che otto anni fa fu addirittura la semifinale. Una partita che ha in palio già punti pesanti per il primato del Gruppo L. Si gioca a Dallas, quando in Italia saranno le ore 22. Inghilterra-Croazia si potrà seguire anche in chiaro su Rai 1 con telecronaca di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. In precedenza ci sarà anche l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo che vivrà il suo sesto Mondiale. L'incontro con il Congo prenderà in via alle 19 italiane a Houston. All'alba si terrà Austria-Giordania. Nella notte si disputeranno Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia.

Le partite di oggi 17 giugno: il programma completo

In questo settimo giorno dei Mondiali 2026 si tengono cinque partite, a modo loro tutte molto importanti. La principale è Inghilterra-Croazia. Una sfida tra due squadre che hanno ambizioni. Gli inglesi, che non vincono da 60 anni, vogliono provare ad arrivare fino in fondo. La Croazia è arrivata seconda e terza nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. In campioni veri come Kane e Modric. Dalle ore 22 diretta in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Streaming gratis con RaiPlay. Per DAZN la voce di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

La prima partita di questo 17 giugno è Austria-Giordania, che prenderà il via quando in Italia saranno le 6 del mattino. Diretta esclusiva DAZN. All'ora dell'aperitivo italiana si terrà Portogallo-Congo, che invece sarà solo per abbonati di DAZN che potranno seguirla in TV o in streaming, con la voce di Marinozzi e Bazzani. Calcio d'inizio alle ore 19. Durante la notte, all'1 italiana, scendono in campo a Ghana e Panama, che sono nel girone dell'Inghilterra. Diretta esclusiva su DAZN. Mentre alle 4 del mattino sarà la volta di Uzbekistan-Colombia. Fabio Cannavaro torna ai Mondiali, stavolta in veste di allenatore, e sfida i Cafeteros. Diretta solo su DAZN dalle ore 4.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Mercoledì 17 giugno

6:00 – Austria-Giordania: DAZN

19:00 – Portogallo-RD Congo: DAZN

22:00 – Inghilterra-Croazia: Rai e DAZN

dopo la mezzanotte

1:00 – Ghana-Panama: DAZN

4:00 – Uzbekistan-Colombia: DAZN