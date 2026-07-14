Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini nel cast della cerimonia di chiusura

La FIFA conferma il cast della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026: Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. Jennifer Hudson canterà l’inno Usa prima della finale.

La FIFA ha ufficializzato i nomi che animeranno la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, in programma prima del calcio d'inizio della finale. Sul palco dello stadio di New York e New Jersey saliranno l'attore Tom Cruise, le cantanti Laura Pausini e Nicole Scherzinger, l'ex voce dei Take That Robbie Williams e lo streamer IShowSpeed. A completare il quadro, l'annuncio che Jennifer Hudson eseguirà l'inno degli Stati Uniti subito prima del fischio d'inizio.

Il cast della cerimonia di chiusura

Secondo quanto comunicato dalla federazione internazionale, Cruise farà un'apparizione speciale, mentre Pausini, Scherzinger, Williams e IShowSpeed si esibiranno nel corso dello show. L'evento è curato in collaborazione con Balich Wonder Studio, la società già dietro alcune delle cerimonie internazionali di maggiore impatto degli ultimi anni, e punta a raccontare il percorso delle 48 squadre che hanno preso parte al torneo, il primo nella storia della competizione con questo numero di partecipanti.

Jennifer Hudson e l'inno a stelle e strisce

Il nome di Jennifer Hudson, tra le poche personalità ad aver ottenuto lo status di EGOT (cioè aver vinto sia Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards), completa la lista degli artisti confermati. Toccherà a lei intonare l'inno statunitense a ridosso del calcio d'inizio, come da consuetudine nelle finali dei grandi tornei internazionali.

Quando e dove si terrà la cerimonia

La finale del Mondiale 2026 è in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, meglio noto al pubblico come MetLife Stadium. I cancelli apriranno alle 11 del mattino ora locale, mentre lo show prenderà il via alle 13:30, novanta minuti prima del fischio d'inizio. Nell'attesa, il pubblico presente allo stadio potrà partecipare ad attivazioni ed esperienze pensate per accompagnare il pre-partita.

Il percorso musicale del Mondiale prosegue poi durante l'intervallo della finale, con uno show distinto curato da Chris Martin dei Coldplay e annunciato nelle settimane precedenti, che vedrà protagonisti – tra gli altri – Justin Bieber, Burna Boy, Madonna e Shakira. La federazione ha fatto sapere che ulteriori nomi per la cerimonia di chiusura potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni.