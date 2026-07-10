Ballando con le stelle 2026, il promo con Milly Carlucci realizzata con l’intelligenza artificiale divide il web

Rai 1 anticipa la ventunesima edizione di Ballando con le stelle con un promo generato interamente con l’intelligenza artificiale, e la scelta non passa inosservata sui social.

Il nuovo spot "prossimamente" di Ballando con le stelle 2026 è andato in onda per la prima volta ieri sera, in occasione della prima partita dei quarti di finale dei Mondiali. È stato realizzato con l'intelligenza artificiale e ha scatenato reazioni contrastanti sui social.

Il video ha uno stile cartoon 3D e riprende Milly Carlucci di spalle su una terrazza illuminata. La conduttrice calcia un pallone verso il cielo: la sfera si trasforma in fuochi d'artificio che, esplodendo, lasciano spazio al logo del programma. Il riferimento calcistico ovviamente non è casuale: lo spot arriva per l'appunto mentre sono in corso i Mondiali di calcio. Giusto, sotto questo profilo, agganciare la promozione del programma di punta del sabato sera autunnale con l'evento sportivo più importante dell'estate.

Le reazioni sui social

Il problema è che non tutti gli utenti sui social hanno accolto con favore l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per promuovere un contenuto ufficiale del programma. Tra i commenti circolati sotto il post ripreso da Cinguetterai emergerebbero perplessità sulla scelta di affidarsi alle nuove tecnologie. E sono apparsi promo degli anni precedenti, interamente realizzati in maniera "artigianale". Insomma, come sempre, la nostalgia è un sentimento a buon mercato.

Al netto delle critiche, però, la produzione di contenuti promozionali con strumenti di intelligenza artificiale sta diventando una pratica sempre più diffusa nell'industria televisiva. Anche realtà che hanno sempre lavorato con troupe, animatori e post-produzione tradizionale stanno iniziando a integrare questi strumenti nei processi creativi, spesso per ridurre tempi e costi di realizzazione dei materiali di lancio. O anche solo per trovare nuove idee in maniera più veloce.

Resta da capire se la scelta di Rai 1 sarà un caso isolato legato al tema mondiale dello spot o l'inizio di una strategia più ampia per la comunicazione del programma in vista della nuova stagione, attesa in autunno.

Il nodo post-Selvaggia

Dopodiché, è certo che la produzione di Ballando con le stelle non ha la questione etica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come primo punto all'ordine delle sue priorità. La prossima, infatti, sarà la prima edizione post-Selvaggia Lucarelli e non è stato ancora annunciato il nome che la sostituirà in giuria. Tra i nomi che sarebbero stati in cima alla lista dei desiderata di Milly Carlucci, quello esotico di Geppi Cucciari.