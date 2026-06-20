Barbara D’Urso in giuria a Ballando resta fantasia, tra i corridoi Rai: “È una ca**ata”
Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle? È una ca**ata. La frase è prosaica ma apparentemente implacabile. Arriva dai corridoi Rai, in questi giorni bollenti, per il clima e per i preparativi della presentazione dei palinsesti autunnali, prevista fra poco più di dieci giorni ad Ancona.
Una poltrona da riempire nella giuria di Ballando
Tra i temi centrali c'è appunto il rinnovo della giuria di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci che quest'anno sembra destinato a un cambiamento importante di cast e dinamiche, visto l'addio quasi certo di Selvaggia Lucarelli, che con la conduzione dell'Isola dei Famosi è sempre più nell'orbita Mediaset.
Il commento in Rai sul ritorno di D'Urso
E chi arriva al posto di Selvaggia? Chi riempirà un vuoto importante, un poltrona di giurata che da dieci anni fa il bello e cattivo tempo nel programma di Milly Carlucci? In questi ultimi giorni si è parlato insistentemente dell'arrivo di Barbara d'Urso, che di Lucarelli a Ballando è cronologicamente l'ultima avversaria. Un' eventualità che segnerebbe un ritorno definitivo di D'Urso in Tv dopo la sua partecipazione al programma lo scorso anno, in qualità di concorrente, garantendo a Carlucci una presenza forte in giuria.
Ma a quanto pare di tratta di una supposizione da telemercato estivo che resterà tale. Al momento, infatti, non ci sarebbero trattative in corso e la voce di un approdo di Barbara D'Urso viene derubricato ad autentica "ca**ata" dai corridoi della Rai.
Certo, va detto che il cast di Ballando con le Stelle si definisce sempre in piena estate e non è dei più urgenti, visto che il programma parte a ottobre inoltrato e, a differenza del rivale Tu Si Que Vales, le cui registrazioni sono iniziate in questi giorni, lo show di Rai1 va in onda in diretta.
Allo stesso tempo è D'Urso a giocare sul suo futuro sui social in queste ore, lascianod intendere che ci saranno novità in autunno. Ma siamo certi riguardino Rai e non altre destinazioni, ad esempio Discovery? Sebbene non si possa escludere in modo definitivo un avvicinamento a Ballando nelle prossime settimane, al momento su una trattativa con Milly Carlucci, da quanto apprendiamo, non ci sono riscontri di alcun tipo.