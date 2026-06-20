Barbara D’Urso in giuria a Ballando resta fantasia, tra i corridoi Rai: “È una ca**ata”

È la voce di telemercato per eccellenza, ma l’ipotesi di D’Urso al posto di Lucarelli pare lontanissima dal diventare realtà. Almeno allo stato attuale, visto che su una trattativa con Milly Carlucci non ci sono riscontri. E c’è chi chiosa con una frase prosaica: “Per ora è una ca**ata”.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle? È una ca**ata. La frase è prosaica ma apparentemente implacabile. Arriva dai corridoi Rai, in questi giorni bollenti, per il clima e per i preparativi della presentazione dei palinsesti autunnali, prevista fra poco più di dieci giorni ad Ancona.

Una poltrona da riempire nella giuria di Ballando

Tra i temi centrali c'è appunto il rinnovo della giuria di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci che quest'anno sembra destinato a un cambiamento importante di cast e dinamiche, visto l'addio quasi certo di Selvaggia Lucarelli, che con la conduzione dell'Isola dei Famosi è sempre più nell'orbita Mediaset.

Il commento in Rai sul ritorno di D'Urso

E chi arriva al posto di Selvaggia? Chi riempirà un vuoto importante, un poltrona di giurata che da dieci anni fa il bello e cattivo tempo nel programma di Milly Carlucci? In questi ultimi giorni si è parlato insistentemente dell'arrivo di Barbara d'Urso, che di Lucarelli a Ballando è cronologicamente l'ultima avversaria. Un' eventualità che segnerebbe un ritorno definitivo di D'Urso in Tv dopo la sua partecipazione al programma lo scorso anno, in qualità di concorrente, garantendo a Carlucci una presenza forte in giuria.

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Ma a quanto pare di tratta di una supposizione da telemercato estivo che resterà tale. Al momento, infatti, non ci sarebbero trattative in corso e la voce di un approdo di Barbara D'Urso viene derubricato ad autentica "ca**ata" dai corridoi della Rai.

Certo, va detto che il cast di Ballando con le Stelle si definisce sempre in piena estate e non è dei più urgenti, visto che il programma parte a ottobre inoltrato e, a differenza del rivale Tu Si Que Vales, le cui registrazioni sono iniziate in questi giorni, lo show di Rai1 va in onda in diretta.

Allo stesso tempo è D'Urso a giocare sul suo futuro sui social in queste ore, lascianod intendere che ci saranno novità in autunno. Ma siamo certi riguardino Rai e non altre destinazioni, ad esempio Discovery? Sebbene non si possa escludere in modo definitivo un avvicinamento a Ballando nelle prossime settimane, al momento su una trattativa con Milly Carlucci, da quanto apprendiamo, non ci sono riscontri di alcun tipo.