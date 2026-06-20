Mistero su Barbara D’Urso a Ballando, fonti Rai smentiscono ma l’amica non ci sta: “Non vi hanno detto tutto”

Barbara D’Urso lancia indizi sul suo futuro professionale. Al posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle? Fonti Rai smentiscono, ma interviene l’amica Annalia Venezia e lascia intendere che ci sia dell’altro che ancora non è emerso. Il 3 luglio ci sarà la presentazione dei palinsesti e il mistero sarà svelato.

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle? È proprio il caso di dirlo, il mistero s'infittisce. L'ex volto di punta di Mediaset lancia indizi sui social, lasciando intuire che ci sia qualcosa di importante all'orizzonte. Forse un ritorno in tv in grande stile. Fonti Rai assicurano che per il momento l'indiscrezione che vedrebbe Barbara D'Urso al posto di Selvaggia Lucarelli non avrebbe alcun fondamento nella realtà. Ma l'amica della conduttrice sbotta: "Gli zelanti informatori non hanno raccontato tutto".

Partiamo da un fatto. Barbara D'Urso da settimane lascia intendere che nella sua vita professionale stia per tornare il sereno. "Sarà un autunno meraviglioso e sarà una primavera stupenda". Insomma qualcosa che bolle in pentola di sicuro c'è. Se la notizia dovesse essere confermata, non potremmo che esserne contenti. I suoi programmi possono piacere o meno, questo è soggetto al gusto personale, ma è un dato di fatto che si tratti di un'infaticabile professionista, che vanta una carriera ricca di successi sia come conduttrice che come attrice. Averla a bordo, dunque, è indubbiamente un valore aggiunto. Per la stessa Milly Carlucci potrebbe essere la mossa giusta per riempire quel posto che Lucarelli potrebbe lasciare vacante. Ma proprio su questo punto la situazione si fa confusa.

Il post di Barbara D’Urso sui social

Fonti Rai continuano a smentire la presenza di Barbara D'Urso nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Il collega Andrea Parrella ha spiegato: "Al momento non ci sarebbero trattative in corso e la voce di un approdo di Barbara D'Urso al programma di Milly Carlucci viene derubricato ad autentica ‘ca**ata' dai corridoi della Rai". Anche il giornalista Giuseppe Candela, dopo avere contattato la Rai, ha smentito la presenza della conduttrice in giuria. E qui la vicenda si tinge di giallo. La giornalista Annalia Venezia, amica di vecchia data di Barbara D'Urso, ha commentato queste indiscrezioni sui social. Su Instagram ha scritto: "Possibile che gli zelanti informatori proprio stavolta non abbiano raccontato tutto tutto?". Venerdì 3 luglio saranno presentati i palinsesti Rai ad Ancona e il mistero sarà finalmente svelato.