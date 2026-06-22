La scaletta del concerto benefico Vita su Rai1 con Nek e Giorgia Cardinaletti: i cantanti e gli ospiti

Il concerto Vita! va in onda stasera alle ore 21:20 su Rai1. Tra gli ospiti di Nek e Giorgia Cardinaletti anche Lorella Cuccarini, Raoul Bova, Gianni Morandi e Annalisa.

Stasera, lunedì 22 giugno, in onda il concerto Vita! L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Condotto da Nek e da Giorgia Cardinaletti, si terrà al Circo Massimo. "Believe in yourself, in a life full of health" è lo slogan che accompagna l'evento, un messaggio per le nuove generazioni a quattro giorni dalla giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. L'incasso (al netto di Iva e Siae) sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, una somma che andrà a sostenere le attività di ricerca e cura. Tra gli artisti che saliranno sul palco anche Andrea Bocelli, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

Gli ospiti e i cantanti in scaletta al concerto stasera

Nella scaletta del concerto Vita! tantissimi artisti per una serata benefica all'insegna della musica. Sul palco del Circo Massimo si alterneranno alcune delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano come Andrea Bocelli, Antonello Venditti e Biagio Antonacci e personaggi amatissimi del piccolo schermo come Raoul Bova e Lorella Cuccarini. Di seguito l'elenco di tutti gli ospiti previsti dalla scaletta dell'evento:

Andrea Bocelli,

Annalisa,

Gianni Morandi,

Biagio Antonacci,

Emma,

Antonello Venditti,

Alessandra Amoroso,

Gigi D’Alessio,

Riccardo Cocciante,

Il Volo,

Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Dove vedere lo show in diretta TV e in streaming

Per assistere al concerto Vita! basterà sintonizzarsi su Rai1 alle ore 21:20, subito dopo il Tg1 che stasera andrà in onda eccezionalmente più tardi per lasciare spazio alla partita dei Mondiali di calcio Argentina – Austria. Inoltre, sarà possibile assistere all'evento condotto da Nek e da Giorgia Cardinaletti anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Il titolo scelto per il concerto si rifà alla canzone Vita, scritta da Mogol e Mario Lavezzi e interpretata da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Quel verso, "Vita in te ci credo", riassume l'intento di questo evento. Diffondere buone pratiche che possono cambiare la vita.