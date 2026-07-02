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Battiti Live 2026, la scaletta dei cantanti sul palco: stasera in tv la prima puntata su Canale 5

Inizia giovedì 2 luglio, la nuova edizione di Tim Battiti Live 2026 alle 21.20 su Canale 5. Alla conduzione dello storico show musicale dell’estate torna Ilary Blasi, affiancata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco saliranno grandi nomi della musica italiana, da Marco Mengoni e Annalisa fino ad Angelina Mango e i Pinguini Tattici Nucleari.
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A cura di Sara Leombruno
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Inizia stasera, giovedì 2 luglio, la 24esima edizione di Tim Battiti Live 2026, che torna in prima serata alle 21.20 su Canale 5 nella sua versione classica dopo l'anteprima primaverile. A fare gli onori di casa sul grande palco allestito in Puglia a Trani (dove sono state registrate le puntate) ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Quest'anno però la squadra si rinnova: al posto dello storico compagno d'avventura Alvin, impegnato all'Isola dei Famosi, arrivano Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. L'evento, organizzato da Radio Norba, promette una vera e propria maratona con oltre 70 artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle cinque puntate previste.

La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2026

La prima puntata di stasera prevede un cast ricchissimo con le voci più amate del panorama pop, rap e urban italiano. Non mancheranno inoltre le esibizioni "on the road" registrate in alcune delle località più belle della Puglia, come Alberobello e Polignano a Mare. Ecco la scaletta dei cantanti che saliranno sul palco per questo debutto:

  • Achille Lauro
  • Gigi D’Alessio
  • Angelina Mango
  • Marco Mengoni
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Annalisa
  • Tommaso Paradiso
  • Sal Da Vinci
  • Serena Brancale
  • Levante e Delia
  • Ditonellapiaga
  • Elettra Lamborghini
  • Fred De Palma ed Emis Killa
  • Rocco Hunt
  • Francesco Renga e Giusy Ferreri
  • Gabry Ponte
  • Mr. Rain
  • LDA e Aka7even
  • Nayt e Luk3

Dove vedere la prima serata di Battiti Live 2026

La prima puntata va in onda stasera, giovedì 2 luglio, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Per chi preferisce seguire l'evento in streaming, la diretta è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove le serate resteranno visibili anche on demand nei giorni successivi. La fine della puntata è prevista per le 0:40, dopo più di tre ore di musica. Il viaggio di Battiti Live proseguirà sempre di giovedì per un totale di cinque appuntamenti: le prossime puntate andranno in onda il 9, 16 e 23 luglio, fino al gran finale del 30 luglio.

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