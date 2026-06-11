Il cast del GF Vip 2026 rientra in Casa stasera 11 giugno, ma la festa non andrà in streaming su Mediaset Infinity

La festa di fine produzione del Grande Fratello Vip 2026 è slittata di un bel po’ e si svolgerà stasera, 11 giugno, nella Casa di Cinecittà di Roma. Adriana Volpe lancia la notizia della reunion, i fan pensano di seguire in streaming su Mediaset Infinity a causa di una scritta apparsa sul sito, ma non sarà così.

La Porta Rossa di Cinecittà si riapre per una sera. Oggi 11 giugno il cast del Grande Fratello Vip 2026 rientrerà nella Casa che li ha ospitati per 64 giorni, dal 17 marzo al 19 maggio. L’evento sarà riservato agli ex concorrenti appunto e allo staff del programma, tra autori, tecnici e membri della produzione. Non andrà in streaming su Mediaset Infinity, come erroneamente interpretato da una scritta sul sito ufficiale.

La scritta Stay Tuned sul sito e l'equivoco sulla diretta

Apprendiamo che la festa di stasera prevista nella Casa del Grande Fratello Vip a Cinecittà è il classico party di fine produzione, solo che quest'anno è stato previsto nell'abitazione con la famosa porta rossa e non negli studi o in altre location. Sarà presente tutto il cast, in primis la vincitrice Alessandra Mussolini e la seconda classificata Antonella Elia, e Adriana Volpe si è fatta portavoce di questa reunion, annunciandola sui social e scatenando così le ipotesi più fantasiose. In particolare sulla diretta in streaming sul sito Mediaset Infinity, dove i fan hanno scovato la scritta Stay Tuned, riconducendola a un live speciale. Niente di tutto ciò, quella scritta si attiva sempre quando finisce il programma ed è indicativa di una prossima edizione.

La scritta che ha generato l’ipotesi errata della diretta streaming

Assenti Blasi e Lucarelli, probabile Buonamici

Assenti alla festa Ilary Blasi, geolocalizzata in vacanza in Grecia con Bastian Muller (stando alle ultime stories IG) e l'opinionista Selvaggia Lucarelli, partita ormai per le Filippine dove condurrà L'Isola dei Famosi. In forse Cesara Buonamici, che potrebbe invece presenziare almeno per l'avvio dei festeggiamenti. Tutti gli altri concorrenti potranno fare stories sui loro social e rendere partecipi i fan dell'evento in diretta. In prima linea, oltre Mussolini ed Elia, anche Todaro e Manzini, spesso ironici sul web, e Lucia Ilardo con Renato Biancardi, con il punto di domanda Raul Dumitras, che ha preso le distanze dopo l'uscita dalla Casa. Un'edizione che ha ravvivato la fiamma del noto reality show targato Endemol e riattivato l'interesse del pubblico soprattutto in piattaforma su Infinity, in diretta h24 su Mediaset Extra e nel flusso emorragico di video e meme sui vari social. Per questo motivo l'annuncio di Adriana Volpe ha innescato l'entusiasmo sul web e l'attenzione su eventuali comunicazioni sul sito ufficiale, dove, per stasera, si sperava si potesse trovare un'alternativa alla tv lineare.