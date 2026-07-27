Stefano De Martino ritira il premio intitolato al padre Enrico: “Il più bel premio che riceverò mai”

Stefano De Martino ritira a Capri il riconoscimento intitolato al padre Enrico, morto a gennaio 2026. Il video del momento in cui il conduttore, emozionato, riceve l’onorificenza che porta il nome del genitore: “Questo è stato l’anno più brutto, ma questo è il premio più bello che abbia mai ricevuto e che riceverò mai”.

Era orgoglioso Stefano De Martino mentre ieri sera, domenica 26 luglio, riceveva a Capri il premio intitolato al padre Enrico De Martino, scomparso a gennaio 2026. Il conduttore, prossimo direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, ha partecipato al Premio Capri Danza International per ritirare il Premio Speciale "Grande Evento Enrico De Martino", assegnato per la prima volta quest'anno e intitolato al genitore, ex ballerino e amante dell'arte in generale.

Stefano è salito sul palco per ritirare il riconoscimento, raccontando qualcosa del padre e del suo amore per la danza e per lo spettacolo. "Per chi fa il mio lavoro, restare senza parole non è all'ordine del giorno. Siamo abituati a riempire i tempi con un flusso di parole continuo", ha dichiarato, comprensibilmente emozionato, il conduttore Rai, "Questo è il premio più bello che potessi ricevere e che potrò mai ricevere nella mia vita perché, come potrete immaginare, questo è stato l'anno più brutto per certi versi e più bello per certi altri. Utilizzerò poche parole come era nello stile di mio padre".

Quindi De Martino ha ricordato il padre scomparso e la passione per l'arte che da lui gli è stata trasmessa:

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Mio padre non era un uomo di tante parole, era più un uomo di gesti, di presenza. Quando voleva dirti qualcosa, non la diceva. C'era e basta, ti guardava. E il fatto che lui fosse lì era la testimonianza di tutto l'affetto che provava per te. E soprattutto per l'arte e lo spettacolo. Mio padre mi ha trasmesso l'amore per gli artisti. Amava i musicisti, amava i danzatori e mi ha insegnato che sono la cosa più vicina a Dio e quindi sono felice di ritirare questo premio e inaugurare questa nuova e bella tradizione. Questo è l'inizio di una grande storia fatta di amore, passione, spettatori, palcoscenico e di tutte le cose che hanno caratterizzato la vita di mio padre. E non aggiungo altro perché mio padre mi avrebbe già detto che mi sono dilungato troppo.

Il premio intitolato a Enrico De Martino è stato assegnato per la prima volta nel corso della XIV edizione del Premio Capri Danza International, che in passato ha ospitato personalità del calibro di Carla Fracci e Vladimir Vassiliev. Stefano lo ha ritirato per il successo di Meglio Stasera, lo spettacolo teatrale portato in tour nel corso degli ultimi anni. Lo stesso Enrico era salito sul palco insieme al figlio in occasione di una delle date dello spettacolo.

A volere la realizzazione del premio è stato Luigi Ferrone, curatore e direttore artistico dell'evento che, da giovane, aveva danzato sul palco insieme a Enrico De Martino e che ha voluto istituire il riconoscimento proprio per onorarne la memoria.