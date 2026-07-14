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Stefano De Martino spazza il balcone di casa sua a Napoli: “Sembra uno spot”

Il fotografo Francesco Mojo ha sorpreso Stefano De Martino mentre spazza il balcone di casa sua a Posillipo, al rientro dalle vacanze in Puglia con Gilda Ambrosio. E se il protagonista è il futuro conduttore di Sanremo, anche un momento di quotidianità si trasforma in un set, tanto che chi lo ha ripreso scrive: “Sembra uno spot”.
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A cura di Stefania Rocco
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Stefano De Martino è stato sorpreso dal fotografo Francesco Mojo mentre spazzava il balcone di casa sua a Posillipo. Un gesto quotidiano, che non ha nulla di straordinario, ma se a impugnare una scopa è il futuro conduttore di Sanremo anche una scena tanto semplice si trasforma in un set. "Sembra uno spot", scrive Mojo dopo avere pubblicato il breve filmato sul suo profilo TikTok. E gli utenti che commentano il breve filmato sembrano essere d’accordo con lui.

Stefano vive a Napoli solo per una parte dell'anno. Qualche tempo fa, il conduttore ha acquistato una villa a Posillipo con accesso diretto e riservato al mare. Il balcone sul quale è stato ripreso farebbe parte proprio dell'immobile in questione, situato in una delle zone più suggestive della città. Per la maggior parte dell'anno, però, De Martino vive a Milano, dove risiede anche il figlio Santiago, insieme alla madre Belén Rodriguez e alla piccola Luna Marì. Proprio per una questione di comodità e per evitare continui spostamenti da e per Roma più volte alla settimana, il conduttore ha chiesto e ottenuto che gli studi di Affari Tuoi fossero trasferiti a Milano.

La Rai, che ha deciso di puntare fortemente su De Martino affidandogli anche la conduzione del Festival di Sanremo, ha accolto la sua richiesta. A partire dalla prossima edizione di Affari Tuoi, il conduttore non avrà quindi più la necessità di recarsi nella Capitale e potrà dividersi più facilmente tra Milano, dove si concentra la maggior parte dei suoi impegni professionali, e Napoli, la città in cui è nato e alla quale è sempre rimasto profondamente legato, tanto da volerci acquistare casa.

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Il trasferimento degli studi comporterà anche alcune novità per il programma. Tra queste, l'addio di Lupo e Tanat, che vivono a Roma, e del cane Gennarino, presenza fissa delle ultime edizioni.

@mojofrancesco

Anche oggi Stefano De Martino ci ricorda che siamo semplici comparse #napoli #stefanodemartino #meme #affarituoi #perte

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