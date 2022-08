La casa per le vacanze di Stefano e Belén: una villa immersa nel verde con tappeto elastico e piscina Continuano le vacanze di Belén Rodríguez e Stefano de Martino assieme all’insegna della famiglia. Scopriamo tutti i dettagli della loro casa per le vacanze.

A cura di Clara Salzano

Continuano le vacanze di Belén Rodríguez e Stefano de Martino insieme. La coppia sta approfittando di quest'estate per rilassarsi in un'atmosfera familiare. A raggiungere Stefano sono stati anche i suoi genitori e la casa per le vacanze della coppia si arricchisce di nuovi servizi come una mini palestra per Belén e un tappeto volante per Santiago, il figlio della coppia. Scopriamo i dettagli della villa di vacanza di Stefano e Belén.

Belen e Santiago nella casa per le vacanze

Belén Rodríguez e Stefano de Martino hanno scelto di passare assieme le vacanze per quest'estate. Dopo alcuni giorni sulla barca di Stefano alle Isole Pontine, la coppia ha scelto di tornare all'Isola di Albarella, dove già erano stati in passato. In questa rinomata località del Mar Adriatico, tra le più esclusive, Stefano e Belén stanno passando molto tempo in famiglia in una grande villa immersa nel verde.

il giardino con piscina della casa di Stefano e Belén

La villa immersa nel verde

La casa per le vacanze di Stefano De Martino e Belén Rodriguez è circondata da un ampio giardino che offre la massima privacy all'interno. Fiore all'occhiello dell'abitazione è la grande piscina che è diventata il cuore delle attività familiari.

La piscina della casa di Stefano e Belén

La villa è caratterizzata inoltre da un ampio patio che circonda l'abitazione con pavimento in pietra e diversi arredi ideali per rilassarsi all'aria aperta. All'interno, attraverso le immagini condivise sui social da Belén è possibile notare un grande e moderno salone con divano di velluto rosso e pianoforte a parete.

Il patio della casa di Stefano e Belén

Il tappeto elastico e la palestra in casa

Lo spazio esterno alla casa è il luogo ideale per Stefano e Belén dove trascorrere le giornate estive in famiglia. Il verde circonda la villa e permette di godere della massima privacy e di rilassarsi all'aria aperta.

Stefano coi genitori nel giardino della casa per le vacanze

L'atmosfera è così piacevole nella nuova casa per le vacanze di Stefano e Belén che la coppia sta attrezzando la dimora con una serie di servizi e comfort come un nuovo tappeto elastico per far saltare Santiago in giardino ma non solo.

La palestra di Belén nella casa di vacanze

Belén Rodriguez ha approfittato di questi giorni di vacanza anche per attrezzare una piccola palestra in casa, all'esterno, dove non rinunciare al suo allenamento quotidiano in vista dei prossimi impegni di lavoro.