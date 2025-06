Le vacanze in Sicilia di Alessia Marcuzzi, quanto costa e dove si trova la maxi villa sul mare

video suggerito

L'estate quest'anno è arrivata in ritardo ma finalmente il caldo e le giornate di sole hanno invaso la penisola italiana e molti Vip hanno scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza al mare. C'è chi, come Chiara Ferragni, ha dato il via all'estate con il micro bikini in spiaggia a Forte dei Marmi, e chi, come Belén Rodriguez, è volata a Napoli per poi fare tappa a Capri soggiornando nel lussuoso e celebre hotel Quisisana. Alessia Marcuzzi ha scelto invece la Sicilia per trascorrere lontano dalla città il ponte del 2 giugno immersa nel verde di una meravigliosa villa a picco sul mare.

La conduttrice televisiva ha affittato un'enorme villa con discesa privata al mare nella Val di Noto, in Sicilia, per trascorrere il week end lungo con alcune amiche e con la figlia Mia. Sulle stories di Instagram Marcuzzi ha pubblicato diversi scatti della vacanza, mostrando ai fan la meravigliosa terrazza della villa e le acque cristalline del mare siciliano. Non mancano i momenti di relax con le passeggiate in spiaggia e le gite in Sup tra le onde o ancora quelli dedicati all'allenamento, con tanto di sessioni ginniche e di yoga allestite nel patio della villa.

Dove si trova la villa delle vacanza di Alessia Marcuzzi

La maxi villa, costruita su un promontorio affacciato sul mare, si trova nel sud della Sicilia, precisamente a Ispica sulle spiagge di Porto Ulisse, vicino a Noto e non lontano da Siracusa, e si chiama Baia L’Aura. Il luogo scelto per le vacanze da Alessia Marcuzzi è composto da una casa principale vicina al mare, in cui si trovano le aree comuni, come salotto e cucina, e da tre dependance, tutte immerse in un grande giardino e collegate tra loro da sentieri e passerelle in legno, ognuna ha il proprio terrazzino privato.

Quanto costa affittare la villa in Sicilia per una settimana

Il pezzo forte della villa è però la grande terrazza sul mare con accesso privato all'acqua in cui c'è una zona relax con lettini, spazi all'ombra e un'area dedicata al pranzo. La villa, che può ospitare 8 persone, non può esser affittata per meno di 7 notti e per una settimana nel mese di giugno costa 8,134 euro (prezzo su Booking).