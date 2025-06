Elisabetta Gregoraci, vacanza di lusso sullo yacht da 390mila euro a settimana

video suggerito

L'estate è ormai iniziata e sui social Vip e star di ogni tipo condividono gli scatti delle proprie vacanze su spiagge dorate o in barca. Alessia Marcuzzi ha scelto una villa a picco sul mare in Sicilia, mentre Belén Rodriguez ha trascorso alcuni giorni a Capri con le amiche. Dopo aver partecipato a un evento pubblico a Milano indossando un vestito animalier, anche Elisabetta Gregoraci ha dato il via alla sua estate: è volata a Saint Tropez per trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio Nathan Falco Briatore. Per il week end i due non hanno scelto un semplice hotel o una villa con vista sul mare, la vacanza è stata organizzata a bordo di un maxi yacht di lusso, il Force Blue, il celebre panfilo che misura 232 piedi (ovvero più di 70 metri), costruito nel 2002 dalla Royal Denship, con il design di Ole Steen Knudsen e Tom Fexas.

Poco prima di andare in spiaggia, e concedersi un pranzo al sole al Le Club 55 di Saint Tropez, Elisabetta Gregoraci ha dato il buongiorno ai fan su Instagram condividendo alcuni scatti. Nelle immagini pubblicate sulle stories Gregoraci appare in bikini allo specchio di una delle cabine principali dello yacht. Il Force Blue, che può ospitare fino a 12 passeggeri, ha a bordo 6 cabine con bagno privato, di cui una suite padronale, quattro camere con letto matrimoniale e una con letto singolo.

Il mega yacht, oltre a una palestra, una pista da ballo, un cinema e una spa con sauna e bagno turco, ha sul ponte una jacuzzi con idromassaggio e un enorme spazio, definito beach club, con lettini, sedie, ombrelloni e divani esterni. Sia Gregoraci che suo figlio Nathan hanno pubblicato uno scatto simile in cui si vede il beach club dello yacht dove appare il nome Force Blue.

Lo yacht può essere affittato, sul sito Fraser Yacht, specializzato in vendita e noleggio di barche e yacht di lusso, sono pubblicate le tariffe e tutte le specifiche riguardanti il panfilo su cui sta trascorrendo le vacanze Elisabetta Gregoraci.

Il costo per una settimana a bordo del panfilo, con un equipaggio composto da 21 persone compreso il capitano, ammonta a 360.000 euro per una settimana in bassa stagione, mentre il prezzo sale a 390.000 euro per una settimana in alta stagione. Queste tariffe settimanali riguardano solo l'affitto del panfilo, vanno poi aggiunte tutte le spese, dal carburante alla cambusa fino ad eventuali costi portuali.

