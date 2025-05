video suggerito

Elisabetta Gregoraci come Elena D’Amario: indossa l’abito leopardato da quasi 3mila euro Qual è l’abito della primavera più amato dalle star? Quello leopardato indossato da Elisabetta Gregoraci, precedentemente sfoggiato anche da Elena D’Amario: ecco chi lo ha firmato e quanto costa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le star sono sempre sul pezzo quando si parla di stile, tanto che stagione dopo stagione riescono a imporre mode e tendenze capaci di diventare virali e di spopolare anche "in strada". Negli ultimi tempi, ad esempio, c'è stato un abito in particolare che ha attirato le attenzioni delle celebrities: si tratta di un maxi dress dall'animo wild decorato all-over da un'audace stampa leopardata. L'ultima a sfoggiarlo è stata Elisabetta Gregoraci che, forse per puro caso, si è ritrovata a prendere "ispirazione" da Elena D'Amaro. Di quale vestito si tratta? Ecco com'è fatto, chi lo ha firmato e quanto costa.

L'abito wild più amato dalle star

Ieri sera Elisabetta Gregoraci ha presentato un esclusivo evento a Palazzo Serbelloni, Milano, e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, lanciando la tendenza wild per le ultime settimane della primavera. Non appena ha ultimato i preparativi per salire sul palco, si è mostrata sui social in versione "principessa della giungla" con indosso un maxi abito leopardato con scollatura generosa e gonna a ruota. Il dettaglio che non è passato inosservato? Già avevamo visto il capo in tv: si tratta infatti dello stesso vestito che Elena D'Amario aveva indossato qualche settimana fa ad Amici di Maria De Filippi, per la precisione nella prima puntata del serale, quella che ha segnato il suo debutto nei panni di giudice.

Elena D'Amario con l'abito leopardato

Chi ha firmato il vestito leopardato con i cristalli

Chi ha firmato l'abito leopardato più amato dalle star italiane? La Maison Zimmermann, che lo ha proposto nella sua collezione Resort 2025. Si tratta di un abito midi in seta e lino interamente decorato con una stampa leopardata sui toni del marrone e dell'oro.

Abito Zimmermann

Ha lo scollo a cuore, delle file di cristalli lungo il bordo superiore e le spalline, la gonna ampia e svasata, la schiena arricciata e un bustier con dettagli a corsetto che esaltano il décolleté. In vita, inoltre, è dotato di una cintura con fiocco rimovibile. Qual è il prezzo del capo? Disponibile sul sito ufficiale del marchio, viene venduto a 2.600 euro. In quante prenderanno ispirazione da Elisabetta ed Elena per chiudere la primavera con un tocco di stile dall'animo wild?

Elisabetta Gregoraci in Zimmermann