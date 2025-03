video suggerito

Elena D'Amario debutta ad Amici come giudice al serale: quanto costa il vestito leopardato Elena D'Amario è la nuova giudice di Amici. La ballerina è stata allieva nella nona edizione del talent di Maria De Filippi che ha dato avvio alla sua carriera.

A cura di Giusy Dente

Elena D'Amario e Maria De Filippi

Nella nona edizione di Amici, andata in onda tra il 2009 e il 2010, Elena D'Amario si era subito imposta come una degli allievi più talentuosi di quella edizione. Pur non vincendo, la ballerina era ugualmente riuscita a farsi amare dal pubblico e a farsi notare. Difatti, archiviata l'esperienza televisiva, era subito volata a New York, fortemente voluta da David Parsons nella sua compagnia, dove è rimasta per diversi anni. Poi è rientrata in Italia, dimostrando sempre un grande affetto nei confronti di Maria De Filippi, che ha continuato a coinvolgerla nei suoi progetti. L'abbiamo vista nelle vesti di ballerina professionista e coreografa all'interno del talent show. Ora, invece, la conduttrice l'ha voluta come giudice della 24esima edizione. Con lei anche Amadeus e Cristiano Malgioglio, anche loro per la prima volta in questo ruolo.

Elena D'Amario tra danza e tv

Per Elena D'Amario, l'esperienza nella giuria di Amici è sicuramente una novità. Le novità incutono sempre un po' di comprensibile timore, ma lei in questi anni di carriera ha già avuto modo di mettersi in gioco in ruoli diversi da quello di ballerina in tv e a teatro, dimostrandosi aperta ad ampliare le proprie competenze. Ha ballato in videoclip musicali, ha scritto un libro, ha recitato nella serie televisiva Che Dio ci aiuti. L'esperienza di giudice, però, è dentro un contesto a lei molto caro, dove certamente si sentirà a proprio agio: lo studio di Amici per lei è casa. È dove tutto ha avuto inizio. Stavolta non dovrà montare coreografie né seguire gli allievi nella preparazione: dovrà giudicarli, risultando decisiva nella scelta di coloro che andranno avanti e coloro che, invece, dovranno rinunciare al sogno della finale.

Elena D'Amario in Zimmermann

Il look di Elena D'Amario

Per il debutto al serale di Amici, la ballerina ha scelto un look animalier, la fantasia grintosa per eccellenza che non passa mai di moda. L'abito è firmato Zimmermann e fa parte della collezione Cruise Prêt-à-Porter 2025. È un vestito leopardato con ampia scollatura a cuore e finiture in strass sul bordo superiore e sulle spalline. La parte superiore ha la silhouette a corsetto mentre la gonna lunga è svasata e leggermente arricciata sul fondo. Costa 2600 euro.

Abito Zimmermann

Lo ha abbinato a un paio di sandali neri, optando per una lunga coda di cavallo bassa per enfatizzare il décolleté e lasciare libero il viso, bene in evidenza, rigorosamente con poco trucco, come sempre. La ballerina è molto amata dal pubblico, apprezzata per il suo talento e la sua genuinità: ha sempre lavorato sodo, senza prestare attenzione agli haters e dando poco spazio al gossip e ai pettegolezzi. Quello di giudice è forse il coronamento di un piccolo sogno nel cassetto, un tassello in più nel puzzle della sua splendida carriera.