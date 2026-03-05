Sal Da Vinci dopo Sanremo indossa la t-shirt da quasi mille euro

A pochi giorni dalla vittoria sanremese con Per sempre sì, Sal Da Vinci è tornato ad apparire in pubblico. Ha partecipato alla prima di Notre Dame De Paris con la moglie Paola Pugliese: ecco cosa ha indossato.

Sal Da Vinci sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo anni di gavetta e di delusioni, ha trionfato al Festival di Sanremo 2026, dove ha sbaragliato la concorrenza con la sua Per sempre sì. Ora è tra le star più desiderate dello showbusiness italiano e non sorprende che sia stato invitato a presenziare alla prima di Notre Dame De Paris che si è tenuta martedì sera a Milano. Con lui c'era anche la moglie Paola Pugliese, che ha sfilato al suo fianco sul red carpet allestito al Teatro Arcimboldi: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Il look di Sal Da Vinci alla prima di Notre Dame De Paris

Per la prima milanese del musical Notre Dame De Paris Sal Da Vinci ha abbandonato i completi dai dettagli scintillanti e i maxi papillon sanremesi, ha preferito puntare su uno stile decisamente più casual. Ha abbinato un paio di pantaloni neri e oversize dalla linea classica a una giacca di pelle a un bottone, un modello lungo e con dei tasconi sui lati, completando il tutto con un tocco griffato.

Sal Da Vinci in Prada alla prima di Notre Dame de Paris

Il cantante ha infatti indossato la t-shirt in cotone bianco a maniche corte di Prada, quella decorata con l'iconico logo triangolo in metallo appena sotto il girocollo. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 880 euro. Naturalmente nell'outfit di Sal non sono mancati gli anelli "portafortuna" in oro e diamanti di Gioielli del Sole che hanno segnato il suo successo sanremese.

La t–shirt Prada

La moglie di Sal Da Vinci veste griffata alla prima del musical

A un evento tanto atteso come la prima del noto musical di Riccardo Cocciante Sal Da Vinci non poteva che volere la moglie Paola Pugliese al suo fianco. Per l'occasione quest'ultima ha pensato bene di vestirsi in coordinato con lui, dando prova del profondo legame che li unisce. Ha infatti indossato dei pantaloni palazzo total black, una camicia in tinta e una giacca di pelle leggermente oversize (che ha coperto con un maxi cappotto dark). Il dettaglio che non è passato inosservato? Oltre ad aggiungere un tocco griffato al look proprio come Sal (ha infatti completato l'outfit con una cintura Louis Vuitton), marito e moglie sono apparsi perfettamente coordinati con le stesse scarpe, un paio di anfibi in pelle verniciata.