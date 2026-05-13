Sal Da Vinci all’Eurovision con le fedi di diamanti: gli anelli di Per sempre sì costano 20mila euro

Sal Da Vinci è tra i grandi protagonisti dell’Eurovision 2026, al quale partecipa con Per sempre sì. Alle sue dita sono tornate le fedi d’oro e diamanti di Sanremo: chi le ha firmate e quanto costano?

Sal Da Vinci è uno dei grandi protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2026, il concorso musicale che quest'anno viene ospitato dalla città di Vienna. A pochi mesi dal trionfo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, ha accettato di partecipare all'ambita competizione, dando prova di non avere nulla da invidiare ai colleghi di fama internazionale. La sua canzone, dopo essere diventata super ascoltata in Europa sulle piattaforme di streaming, è riuscita a conquistare tutti e non sorprende che al momento sia tra le favorite per la vittoria. Ad accompagnare la performance del cantante alla Wiener Stadthalle è una coreografia a tema matrimonio che vede protagonisti Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, i due ballerini che sulle battute finali del brano mettono in scena il balletto diventato virale su TikTok insieme a Sal. Cosa c'è da sapere sull'anello scintillante che il cantante mostra in primo piano a fine canzone?

Chi firma gli anelli di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026

I look di Sal Da Vinci all'Eurovision sono tutt'altro che improvvisati. Firmati tutti Duccio Fiorenzano, strizzano l'occhio all'universo dei matrimoni, così da essere perfettamente a tema con il testo di Per sempre sì. Come se non bastasse, sono un omaggio alla sua città, Napoli, visto che lo stilista che li ha realizzati appositamente per l'occasione è un rinomato sarto partenopeo. A completare il look del cantante non potevano mancare gli anelli diventati virali a Sanremo, quelli che mostra sempre a fine esibizione per "simulare" la fede, simbolo per eccellenza della promessa di amore eterno. Anche in questo caso si tratta di accessori Made in Naples: a firmarli è il brand Gioielli del sole, che ha dato vita a due pezzi artigianali fatti a mano in oro e diamanti, riprendendo l'antica tradizione orafa.

Sal Da Vinci in Duccio Fiorenzano

Sal Da Vinci all'Eurovision con le fedi "portafortuna"

La collaborazione all'Eurovision tra Sal Da Vinci e Gioielli del sole rappresenta un rinnovato sodalizio: la partnership era nata a Sanremo e, considerando il fatto che ha "portato fortuna" al cantante, è stata riconfermata anche per l'evento viennese.

Gioielli del sole

All'anulare sinistro Sal sfoggia un anello in oro giallo 18kt ricoperto di scintillanti diamanti, il cui prezzo è di 7.000 euro. Il gioiello più prezioso, però, è quello che porta all'anulare desto: si tratta di una fede in oro bianco 18kt satinato, con binario centrale rotante incastonato e decorato con diamanti taglio brillante, quanto costa? Ben 14.000 euro. In quanti sognano di avere delle fedi tanto preziose nel giorno del matrimonio?