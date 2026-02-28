Sal Da Vinci e l’anello protagonista del balletto virale sul palco di Sanremo 2026: quanto costano e il significato

Sal Da Vinci partecipa al Festival di Sanremo 2026 col brano “Per sempre sì” e durante le performance indossa sempre degli scintillanti anelli di diamanti: quanto costano e qual è il loro significato simbolico?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando è partita la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha conquistato tutti con la sua Per sempre sì. Durante la prima serata è stato osannato dal pubblico, mentre a poche ore dalla seconda performance all'Ariston è diventato virale con un live improvvisato in Piazza San Siro. E' poi tornato sul palco ed è riuscito a far scatenare anche il pubblico in sala anche durante la finale di Sanremo 2026. In quanti hanno notato che il cantante durante le performance sul palco indossa sempre due scintillanti anelli di diamanti? Ecco quanto costano e il loro significato.

Sal Da Vinci indossa due fedi a Sanremo

La canzone Per sempre sì, che Sal Da Vinci ha presentato a Sanremo 2026, è un inno all'amore, al matrimonio, al desiderio di rimanere uniti anche nelle difficoltà. Complice il suo ritmo orecchiabile, in molti l'hanno già eletta a colonna sonora delle cerimonie di nozze della prossima primavera/estate, dove la si potrà ballare con tanto di coreografia diventata virale sui social.

Sal Da Vinci con gli anelli di Gioielli del sole

In tutte le performance il cantante termina il live mostrando un prezioso anello all'anulare sinistro, il dito su cui viene indossata la fede. Il prezioso scelto, inoltre, è coordinato a un altro modello molto simile ma portato sulla mano destra. Entrambi sono firmati Gioielli del sole, brand che riprende l'antica tradizione orafa Napoletana creando pezzi artigianali fatti a mano.

Leggi anche Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini

Il prezzo dell'anello di diamanti di Sal Da Vinci

L'anello che Sal Da Vinci sfoggia all'anulare sinistro (e che mostra ogni volta al termine di Per sempre sì per fare riferimento al legame indissolubile sancito dal matrimonio di cui parla nel testo) non poteva che essere una fede. Il particolare modello in oro, a differenza delle classiche fedi bombate in oro, è ricoperto di diamanti.

La fede in oro giallo e diamanti di Gioielli del sole

Il prezioso è un modello a tutto giro in oro giallo 18kt tempestato di diamanti che costa 7.000 euro. Ancora più prezioso è l'anello che Sal Da Vinci a Sanremo 2026 indossa sull'anulare destro, ancora firmato di Gioielli del sole. In questo caso si tratta di una fede in oro bianco 18kt satinato, con binario centrale rotante incastonato e decorato con diamanti taglio brillante. Il suo valore è di 14.000 euro.