Chi veste Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026: il look bianco è un omaggio a Napoli

Oggi, martedì 12 maggio, va in onda su Rai 1 il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026, il concorso musicale che quest'anno viene ospitato dalla città di Vienna. In tutto ci saranno tre puntate, due semifinali (il 12 e il 14 maggio) e una finalissima (il 16 maggio), in occasione della quale si conoscerà il nome del vincitore. A rappresentare il nostro paese è Sal Da Vinci che, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo, si esibisce sulle note di Per sempre sì. La prima performance va in scena oggi durante la prima semifinale ma è fuori concorso, visto che l'Italia è già qualificata di diritto insieme a Germania, Francia, Regno Unito e Austria. Chi ha vestito il cantante per questo evento speciale?

Il look di Sal Da Vinci è firmato da Duccio Fiorenzano

Lo avevamo lasciato trionfante e in lacrime sul palco di Sanremo mentre, in uno smoking black&white con maxi fiocco al posto del papillon, si esibiva sulle note di Per sempre sì, oggi ritroviamo Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026. A Vienna ha portato il suo iconico brano e per rendere la performance d'impatto ha deciso di essere accompagnato da Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, i ballerini che, oltre a fare da sfondo con una coreografia a tema, concludono l'esibizione con i passi diventati ormai virali. Seguito dalla stylist Valentina Davoli (che lo aveva accompagnato anche al Festival), il cantante ha deciso di affidarsi a Duccio Fiorenzano, sarto e stilista simbolo della sartorialità artigianale napoletana, che lo ha vestito sia per la sfilata sul turquoise carpet che per le performance alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Sal Da Vinci in Duccio Fiorenzano

Per la prima semifinale ha scelto un vestito bianco

Per esibirsi durante la prima semifinale dell'Eurovision 2026 Sal Da Vinci ha puntato tutto sul mood nuziale, vestendosi "a tema" con il testo della sua canzone. Il look firmato Duccio Fiorenzato è total white ed è stato ideato nello showroom di via Santa Brigida 54, a Napoli. Si tratta di un completo bianco da cerimonia con pantaloni over e giacca monopetto, per la precisione un modello con una moderna abbottonatura laterale con nastro di raso al posto del classico bottone.

Sal Da Vinci in Duccio Fiorenzano

A completare il tutto c'è la camicia in tinta ma portata sbottonata sul collo, senza papillon e senza cravatta. L'unico punto luce è la maxi spilla agganciata sul bavero, un gioiello scintillante in argento e cristalli. Naturalmente il cantante non ha rinunciato agli anelli in oro e diamanti di Gioielli del Sole che sfoggia fin dall'esperienza sanremese, che sono tornati a essere inquadrati in primo piano durante la coreografia virale con cui si è conclusa la perfomance. Insomma, il look per l'Eurovision di Sal Da Vinci è un omaggio a Napoli, la città in cui vive e che lo sostiene fin dagli esordi della carriera.