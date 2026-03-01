Il bracciale azzurro di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il dolce simbolo nascosto nel look della vittoria

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e ha visto il trionfo "a sorpresa" di Sal Da Vinci, che si è aggiudicato la vittoria col brano Per sempre sì. Sebbene non fosse tra i favoriti, è riuscito a sbaragliare la concorrenza, conquistando tutti con la sua grinta (e con la sua coreografia virale). Durante le performance ha sempre indossato degli scintillanti anelli di diamanti ispirati al testo della canzone ma è stato durante la finalissima di ieri che nel suo look è comparso anche un braccialetto azzurro: ecco qual è il suo dolce significato simbolico.

Il significato simbolico del braccialetto azzurro di Sal Da Vinci

Elegantissimo in uno smoking black&white con maxi papillon firmato Emanuele Lungaro, Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 rimanendo fedele a sé stesso e al suo stile fatto di completi sartoriali, ricami preziosi e colori neutri. Nei suoi look per il Festival, però, ha nascosto degli accessori dal profondo significato simbolico. Innanzitutto le fedi scintillanti sono un riferimento al matrimonio (e dunque al testo della canzone), poi durante la finale al suo polso è comparso anche un braccialetto azzurro, di quelli di plastica che solitamente spopolano in estate. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una dedica a Napoli o di un trucco per fare punti al Fantasanremo ma di un omaggio ai bambini in cura all'Ospedale Pediatrico Oncologico Santobono Pausilipon della città partenopea.

Sal Da Vinci col braccialetto azzurro in finale

Il dolce omaggio di Sal Da Vinci a Sanremo 2026

Il Braccialetto Azzurro è nato da un'idea di Valentina Lavazza in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli e il FantaSanremo, che ha deciso di donare punti a tutti gli artisti che hanno deciso di indossarlo sul palco. L'iniziativa ispirata alla Nota Azzurra si inserisce all'interno del progetto Risonanze ed è dedicato ai bambini che non si arrendono e che trasformano la propria storia in musica. Sal Da Vinci ha voluto "abbracciare" a distanza tutti i piccoli che affrontano il percorso della malattia. Nonostante l'accessorio non fosse perfettamente in linea con il classico dress code sanremese, è diventato un simbolo di coraggio, di forza e di autenticità.