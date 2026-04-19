Elena D’Amario ad Amici 2026 con l’abito di piume: chi ha vestito la ballerina nella quinta puntata

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua fase serale e anche quest'anno vede sfidarsi una serie di giovanissimi talenti che sognano di diventare star del mondo dello spettacolo. La "padrona di casa" Maria De Filippi ha riconfermato nei panni di giudice Elena D'Amario, la ballerina che in passato ha partecipato personalmente al talent e che negli ultimi anni è stata tra le professioniste. Così come nella scorsa edizione, anche in questo 2026 sta dando il meglio di lei in fatto di stile, riconfermandosi un'icona fashion moderna e sensuale. Chi ha firmato il suo abito di piume della quinta puntata? Ecco tutti i dettagli del look total grey.

Quanto costa l'abito con le piume di Elena D'Amario

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi e, al di là della "padrona di casa" con un inedito completo plissettato, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Elena D'Amario. Sul palco è apparsa meravigliosa in grigio polvere con indosso un lungo abito firmato The Archivia. Si tratta di un modello in tessuto elastico che fascia la silhouette con sensualità: ha le maniche lunghe, la scollatura tonda e uno spacco sul retro, la sua particolarità? Una cascata di piume in tinta sull'orlo della gonna alla caviglia. Sul sito ufficiale del brand il vestito viene descritto come "perfetto per valorizzare la figura" e, a giudicare da come ha messo in risalto le forme della ballerina, non ha deluso le aspettative. Il suo prezzo? Viene venduto a 300 euro.

Abito The Archivia

Il make-up con rossetto prugna di Elena D'Amario

Per completare l'outfit da prima serata Elena D'Amario non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione ha indossato un paio di sandali dark, e ha brillato con una cascata di gioielli, dagli orecchini pendenti agli anelli indossati su ogni dito. A fare la differenza è stato il beauty look: la ballerina ha detto addio ai colori naturali, ha puntato tutto su un appariscente rossetto color prugna, messo in risalto da un raccolto tiratissimo. Insomma, Elena riesce sempre a rinnovarsi ma senza rinunciare a qualche tocco glamour. In quante per la primavera prenderanno ispirazione dal suo make-up con focus sulle labbra?

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