Elena D’amario diva in nero alla finale di Amici 2026: per l’ultima puntata sfoggia lo strascico

Ieri sera si è conclusa l'edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che quest'anno ha visto trionfare Lorenzo Salvetti, il cantante e polistrumentista 18enne di origini veronesi. L'attesa finale è stata all'ultimo sangue e non sono mancate le sorprese speciali, dal ritorno sul palco di Giulia Stabile alla consegna della coppa avvenuta per mano di Daniele Doria, il vincitore della scorso anno. Al di là della padrona di casa Maria De Filippi, elegantissima in total pink, non potevano mancare i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario. È stata proprio quest'ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look in pieno stile diva: ecco tutti i dettagli.

Lo stile di Elena D'Amario ad Amici 2026

Elena D'Amario è ormai una presenza fissa ad Amici di Maria De Filippi: se fino a qualche anno fa era una "semplice" ballerina professionista, ora accompagna i ragazzi nelle performance durante la fase pomeridiana e si trasforma in giudice d'eccezione al serale. Quest'anno non ha deluso le aspettative e ancora una volta è riuscita a valutare i ragazzi in gara con oggettività e professionalità. Cosa ha indossato sul palco? Ha spaziato tra abiti corsetto, appariscenti piume e monospalla scintillanti, riuscendo a mixare alla perfezione glamour e sensualità. Per la finale non è stata da meno in fatto di stile, anzi, sotto consulenza dello stylist Andrea Amara, ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero, trasformandosi in una vera e propria diva contemporanea.

Elena D’Amario col maxi strascico ad Amici

Il look dark di Elena D'Amario alla finale di Amici

Per la finale di Amici di Maria De Filippi Elena D'Amario ha indossato un sinuoso abito a sirena nero, un modello fasciante che ha messo in risalto la silhouette impeccabile, con le spalline doppie, la scollatura generosa e la gonna lunga con uno strascico da diva. Per completare il tutto ha scelto un paio di tacchi a spillo e degli scintillanti gioielli di diamanti, dagli orecchini pendenti al bracciale a spirale, fino ad arrivare alla collana rigida coordinata che riproduce la forma di un serpente. Per quanto riguarda i capelli, ha detto addio alle beach waves a effetto wild, ha preferito un'acconciatura sciolta e bon-ton con la chioma tirata all'indietro con delle onde larghe sulle punte.