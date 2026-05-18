Giulia Stabile torna ad Amici dopo il tour con Rosalìa: sul palco abito trasparente e stivali maxi

Ieri, domenica 17 maggio, è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi ed è stata un super successo. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, il cantante 18enne di origini veronesi che ha spopolato col suo talento, superando al televoto la favorita Elena. Come da tradizione durante le puntate finali, in studio è tornato il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, ma la cosa che nessuno si aspettava è che al suo fianco ci sarebbe stato anche un altro "volto noto": si tratta di Giulia Stabile che, reduce dal successo del tour con Rosalìa, ha voluto ricalcare il palco che l'ha vista raggiungere il successo. Cosa ha indossato per questo gran ritorno?

La trasformazione di Giulia Stabile ad Amici

Giulia Stabile è stata una delle concorrenti di Amici più amate della storia del programma, tanto che a distanza di anni continua a essere super seguita. Certo, oltre ad aver vinto l'edizione 2021, è diventata anche una delle ballerine professioniste della scuola, ma è chiaro che fin dall'inizio è riuscita a conquistare tutti col suo talento e con la sua simpatia. Ieri è tornata sul palco di Canale 5 dopo gli ultimi mesi di "pausa" che l'hanno vista impegnata con il tour di Rosalìa (che l'ha fortemente voluta nel suo corpo di ballo) e ha raccontato che l'esperienza per lei ha rappresentato un sogno diventato realtà. Confrontando i vecchi video degli esordi con le immagini attuali, è evidente che Giulia sia cresciuta, evolvendosi anche in fatto di stile. Niente più tute e completi casual, ora è un'icona fashion sofisticata e glamour.

Giulia Stabile con lo stylist Luigi D’Elia

Chi ha vestito Giulia Stabile per il ritorno ad Amici 2026

Per il ritorno ad Amici dopo il tour con Rosalìa Giulia Stabile si è affidata al suo stylist di fiducia, Luigi D'Elia, che ha pensato per lei a un look trendy e sbarazzino ma allo stesso tempo dai dettagli sensuali. Ha indossato un abito total white di Alessandro Ambrosio, un giovane designer calabrese che ha realizzato su misura per lei un minidress con le ruches e le maniche a pipistrello. La sua particolarità? Essendo in tessuto semi trasparente, ha lasciato intravedere l'intimo. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes neri col tacco a spillo di Le Silla. Capelli sciolti e ondulati, make-up glow con focus sulle guance e sorriso stampato sulle labbra: il ritorno di Giulia è stato all'insegna del glamour.